Huala pide que se incorporen jornadas contra el bullying en las aulas de todo el país

La senadora Victoria Huala inició una campaña de recolección de firmas para dar apoyo a su proyecto de ley que busca incorporar una jornada contra el bullying en las aulas de todo el país. Se trata del proyecto de ley Jornada anual de Concientización sobre Bullying, Ciberbullying y no discriminación, una iniciativa que la legisladora ingresó en el Congreso y espera su tratamiento en comisiones.

“En Argentina, 7 de cada 10 chicos sufren bullying o alguna otra forma de violencia escolar. Según la Organización no gubernamental Internacional Bullying Sin Fronteras, que se dedica a la prevención y lucha contra el acoso escolar en el mundo, Argentina está en el quinto puesto en el ranking de países con más casos de bullying en el mundo, un dato verdaderamente preocupante”, anunció Huala. Y agregó: “El acoso físico o psicológico que un niño, niña o adolescente recibe puede generar serios problemas de salud mental, hasta incluso llevar a desenlaces fatales como la muerte de quienes lo padecen. Según las estadísticas, este valor es cercano a 200 mil muertes en todo el mundo al año”, aseguró.

Según relató Huala, el 85% de los casos de acoso escolar suceden en la escuela. Eso fue lo que sirvió como puntapié para el armado del proyecto de ley que busca generar en todos los establecimientos educativos del país de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario, tanto de gestión estatal como privada, el desarrollo de una jornada al año de sensibilización sobre Bullying, Ciberbullying y no discriminación para que estudiantes, docentes y no docentes, desarrollen y afiancen conocimientos, actitudes, valores y prácticas referidos al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales .La misma deberá ser organizada de manera conjunta por los ministerios de Educación y de Salud con el foco puesto en contenidos destinados a desarrollar qué es el bullying, sus efectos en las personas, cómo prevenirlo y abordarlo, y principios sobre no discriminación en el aula.

“Generar conciencia colectiva y hablar de Bullying con todas sus aristas, es la única forma de abordar esta problemática de manera eficaz y prevenir que siga extendiéndose. Por eso los quiero invitar a que se sumen, conozcan el proyecto y nos acompañen con su firma en este petitorio virtual que inicié en mis redes sociales. Conocer de qué se trata, cómo opera, qué hacer cuando enfrentamos una situación de acoso escolar son las herramienta más importantes con la que contamos para anticiparnos y para buscar soluciones conjuntas y participativas que nos permitan avanzar hacia una convivencia escolar armónica basada en vínculos solidarios, de respeto, de igualdad y de equidad”, argumentó.

Para cerrar, la Senadora hizo una invitación: “Quiero invitar a toda la sociedad a que vea de qué se trata y acompañe con su firma este proyecto, el cual van a poder encontrar en mis redes sociales, Facebook: Victoriahualaok e Instagram: Victoriahuala.ok, o ingresando a linktr.ee/victoriahuala. Estoy segura de que juntos podemos frenar el Bullying”.

