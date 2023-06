Djokovic venció a Ruud en la final de Roland Garros y se convirtió en el más ganador de Grand Slam de la historia

El serbio se impuso por 7-6 (1), 6-3 y 7-5 y se convirtió en el máximo ganador de Grand Slam de tenis masculino, además de volver a ocupar el primer puesto del ránking.

El serbio Novak Djokovic hizo historia frente al noruego Casper Ruud en la final de Roland Garros. El oriundo de Belgrado se quedó con el trofeo después de superar a su rival por 7-6 (1), 6-3 y 7-5 y, tras conquistar su vigésimo tercer Grand Slam, se coronó como el máximo ganador entre los varones de todos los tiempos, y recuperó el número 1 del ranking mundial.

El joven de 24 años tuvo un comienzo perfecto pero no pudo soportar ni física ni mentalmente el avance de su rival, un experimentado tenista de 36 años que, además de un muy buen desempeño con la raqueta, es un experto en jugar con los tiempos de su oponente.

En el inicio, Casper Ruud pudo quebrarle el saque a Novak Djokovic rápidamente. Después de batallar en un game de más de 10 minutos, el tenista noruego aprovechó algunas imprecisiones del serbio para ponerse 2-0 al inicio del primer set y luego mantener el suyo estirando la ventaja a tres.

Tras el descanso, ambos sostuvieron sus saques a pesar de que Nole volvió a abusar de los errores no forzados (6-1 en el quinto game). Pero en el séptimo juego, después de un fallo del Ruud al buscar el remate sobre la red, el de Belgrado pudo recuperar el brake y volver a emparejar el partido al siguiente (4-4).

El duelo se mantuvo parejo hasta el punto que llegaron al tiebreak. Fue a través de esa instancia en donde el serbio se quedó con el primer set de la final de Roland Garros por 7-6 (7-1).

En la segunda manga y a la inversa de lo que ocurrió en la primera, el serbio, más cómodo mentalmente, rompió el saque de Ruud y defendió el suyo (3-0) en medio de los primeros síntomas de cansancio que empezaron a afectar a ambos en un día en el que predominó la humedad sobre la tierra batida de París.

El noruego no pudo recomponerse del golpe anímico que significó el hecho de comenzar el segundo set con un 3-0 abajo y cedió varios puntos en el camino. Aún así, el joven de 24 años continuó batallando y estiró la definición hasta el noveno game, en el que el Nole mantuvo su saque para sentenciar el 6-3 del segundo parcial.

Para la tercera manga Casper Ruud logró recuperarse y volver a jugar de igual a igual ante Djokovic, mucho más sereno y con más resto físico y mental. Los juegos se sucedieron sin sobresaltos al punto de quedar 5-5, y fue en el siguiente en el que Djoko logró quebrarlo.

Tras un error del noruego en el segundo punto (0-30), el número 3 del ranking se dio cuenta que debía apretar para cerrar el juego y así lo hizo. Le quebró el saque y en el siguiente game logró sentenciar el partido (7-5) en tres sets corridos para anotarse un nuevo Roland Garros en su carrera, con el que se consagró como el más ganador de Grand Slam en la historia del tenis masculino.

