Murió el Unabomber, el terrorista estadounidense que enviaba cartas bomba

El terrorista y matemático que criticó a la revolución industrial falleció en una celda en prisión. A través de sus cartas explosivas lesionó a más de 20 personas y cargó con tres fallecidos en la década de los 90.









Este sábado fue encontrado muerto a los 81 años a Theodore Kaczynski, también conocido como «Unabomber», en una celda de la cárcel en la que se encontraba en reclusión perpetúa. Si bien aún se desconoce la causa de muerte, la noticia se confirmó a través de un vocero de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

El terrorista, que también desarrolló parte de su vida a ser matemático y filósofo, se encontraba tras las rejas desde 1996 sin posibilidad de quedar en libertad bajo fianza luego de ser arrestado por ser el responsable de provocar 16 explosiones que mataron a tres personas y lesionaron a otras 23 más entre 1978 y 1995.

Se lo adoptó como Unabomber por los investigadores judiciales ya que sus principales víctimas eran compañías aéreas y universidades (de ahí, la letra «Un» que correspondía a universidades y la «A» por los aeropuertos), aunque luego eso se expandió. Pero, ¿quién era exactamente el Unabomber?.

El hombre que pasó de ser un matemático premiado de Harvard a enviar correos explosivos

Ted Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en la ciudad de Chicago en el estado de Illinois en Estados Unidos. Desde muy pequeño demostró tener un gran interés y capacidad en habilidades matemáticas, así hasta llegar a cursar sus estudios universitarios en Harvard. Luego de recibirse de aquella casa de estudios en matemática y física, fue profesor ayudante en la Universidad de Berkeley.

También criticó fuertemente a las tecnologías que se desarrollaron luego de la Revolución Industrial. Para eso, escribió el manifiesto La sociedad industrial y su futuro, que más tarde fue adoptado como el Manifiesto Unabomber.

Todo cambió a principios de la década de los ’70, cuando se mudó a una cabaña en medio de la nada para aprender a ser autosuficiente con técnicas de supervivencia. En mayo de 1978 envió su primera carta explosiva que incluía una bomba casera, y así comenzó a replicarse a lo largo de los años hasta ser detenido por la justicia estadounidense.

Años más tarde, luego de haber replicado ese hecho más de 10 veces, y cargando con sus primeras tres víctimas fallecidas a mediados de los ’90, el Unabomber envió una carta explosiva a The New York Times, en donde pidió que no iba a enviar más explosivos a cambio de que publicarn su manifiesto en las páginas del diario.

En abril de 1996 el terrorista fue denunciado por su hermano, lo que permitió que fuera detenido por la policía estadounidense gracias a una serie de pistas importantes que lograron ubicarlo en su cabaña sin agua ni luz ubicada en Montana.

Al momento del juicio, varios psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, pero el acusado y su defensa no permitieron que lo juzgaran por su salud mental, por lo que se lo declaró culpable.

«El acusado cometió crímenes inenarrables y monstruosos por los cuales no demuestra ningún remordimiento», indicó el juez Garland Burrel de la sentencia.

