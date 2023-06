“Ese desprestigio que quiere plantear Bullrich al sistema universitario preocupa muchísimo”

Compartir esta noticia:

La vicerrectora a cargo del Rectorado de la UNLPam, María Ema Martin, y el Rector en uso de licencia, Oscar Alpa, efectuaron consideraciones ante comentarios realizados por la dirigente nacional y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, en una entrevista televisiva el viernes por la noche, y en los que cuestionó las tasas de graduación de la universidad.

El sábado, la Vicerrectora indicó que “Nunca deja de impresionar la falta a la verdad y la facilidad para decir información falsa, para dar ‘datos’ que no son tales, para inventar información en nuevos intentos de desprestigiar la educación pública como derecho humano y bien social y como definición y garantía por parte del estado argentino”.

«Bullrich, por desconocimiento o intencionalmente, inventa información, aparentando preocuparse por la calidad educativa, para encubrir sus verdaderas posturas y proyectos respecto del ajuste al financiamiento de la educación pública, y del rol mismo de las universidades nacionales», agregó.

La Vicerrectora indicó además que “Según datos de abril de este año, 12.733 es el número total de estudiantes entre ingresantes y en curso en todas las carreras, que incluyen 4.555 ingresantes, número que crece año tras año, registrándose además una tasa promedio del 51% de retención estudiantil para el primer año y también aumenta la tasa de egresados y egresadas”.

PERSPECTIVAS DE AJUSTE

Por su parte, el domingo se sumaron consideraciones del Secretario de Políticas Universitarias y Rector en uso de licencia de la UNLPam, Esp. Oscar Daniel Alpa.

«Indudablemente, Bullrich no estudió, no puede ser que hable del sistema universitario y de una universidad en especial en función de lo que le comentó alguien. En ese sentido, no conoce el sistema universitario”, dijo.

“Si conociera las estadísticas que se informan de la Secretaría de Políticas Universitarias, se va viendo cómo crece año tras año el sistema público, donde el 81% de los estudiantes van a universidades públicas, donde en los últimos diez años no solo creció la cantidad de estudiantes, sino la cantidad de ingresos y la cantidad de egresos, en cifras que cuadruplican o quintuplican el mismo crecimiento poblacional en la misma cantidad de años”, agregó.

“Ese desprestigio que quiere plantear al sistema universitario preocupa muchísimo, porque sabemos lo que es esto, hacia dónde se apunta o qué quiere apuntar”, indicó.

Advirtió Alpa que la dirigente y en el marco de sus declaraciones vinculadas a la situación económica referenció al sistema universitario como espacio para el ajuste.

«Parece que lo que pasó en el 2019, el ajuste a la UNLPam, lo está proyectando y lo están diciendo con todas las letras que va a volver a pasar”, afirmó.

