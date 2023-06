Paciente del SEMPRE se queda sin medicamentos este lunes y no los puede comprar

Compartir esta noticia:

El sábado Plan B informó de la situación desesperante de una paciente que tuvo un ACV en 2010, con secuelas de aneurisma en cerebro, pérdida de memoria, apnea, presión arterial, taquicardia, cirugía con implante de tobillo izquierdo. Este lunes se queda sin medicamentos, y no puede comprarlos.









Silvia Dileva le solicitó al Sempre la cobertura del 100 % de los medicamentos por su situación económica, pero le otorgaron el 50 %. Sin embargo, por falta de autorización, en Buenos Aires solo le cubrieron el 2 %.

Este lunes sumó otro rechazo de la obra social estatal. Había pedido un acompañante porque tuvo un episodio de descompensación en su vivienda y permaneció cuatro horas tirada en el piso de su casa.

Por nota, la Jefa de Despacho del SEMPRE, le informó este lunes que no habrá cobertura de acompañante. El escrito deja a la libre interpretación si se trata de una negativa permanente, o solo se lo niegan mientras esté en Buenos Aires.

Antecedentes.

En una nota enviada a la obra social estatal, antes del viaje, ya había solicitado una mayor cobertura “en mis medicamentos, dada mi situación económica”

“No puedo pagar la diferencia de cada medicamento con los cuales se me trata. Estoy tratada con Valcote 500 (Divalproato de Sodio 500 MG) x 50 comprimidos, Dónepecilo clorhidrato 10 ML, por 30 comprimidos recubiertos, Valsartan 160 x 30 comprimidos, Atenolol 25 ML x 30 comprimidos, Amlodipina 10 ml, por 30 comprimidos”, enumeró.

“Cabe aclarar que hubo medicamento en Santa Rosa que tuve que reforzar de la presión por tener dos episodios de picos de presión sin síntomas, con pérdida de conocimiento en mi vivienda, donde estuve tirada durante cuatro horas, ya que vivo sola”, contó

Por último, señala que luego de esa situación “se me está tramitando una acompañante”

Cobertura

Silvia se comunicó con Plan para contar que “no me cubren el 50 % cómo dicen. Fui a comprar los remedios y no pude comprar una sola pastilla, el Lozartan, que sale $6.100, y donde solo me cubren el 2 %, ya que en Casa de La Pampa no lo autorizan porque terminó la pandemia”.

“O sea, que no pude comprar mis medicamentos con los $10.000 que me mandó mi hija y los $ 7.000 que pude juntar yo”, relató.

La situación fue planteada en el Sempre el 2 de junio, dijo Dileva. “Hoy no tengo la medicación porque no la pude comprar y estoy en cama en Buenos Aires”, señaló la paciente que aguarda una intervención quirúrgica para el 21 de junio.

“Hice reclamos, presenté notas, siempre me mintieron”, finalizó.

