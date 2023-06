Jujuy: 15 mil personas marcharon contra la reforma constitucional y la criminalización de la protesta

Compartir esta noticia:

Con la consigna «Basta de ajuste. Arriba los salarios. Abajo la reforma!», docentes, estatales, municipales y organizaciones sociales se movilizaron en la capital jujeña.

Miles de docentes jujeños, junto con trabajadores estatales y municipales más integrantes de organizaciones sociales, marcharon este lunes en San Salvador de Jujuy en reclamo de recomposición salarial, en contra de la reforma constitucional y por la derogación del decreto 8464 del Ejecutivo provincial que, afirmaron, «avanza en la criminalización de la protesta».

Los docentes vienen reclamando desde la semana pasada, cuando iniciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de sueldos que superen el valor de la Canasta Básica, fijada en más de 200 mil pesos.

«Nos manifestamos en la calle por los salarios dignos, pero también contra esta reforma constitucional que, entendemos, lesiona los derechos de salir a protestar y sobre todo por el decreto que hemos tomado conocimiento a través del boletín oficial el viernes, que determina sanciones graves como contravención», dijo a Télam la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), Silvia Vélez, y añadió que el paro docente «tiene entre un 85 y 95% de acatamiento».

Tanto la Adep, que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, como el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), convocaron a un congreso provincial y asamblea para responder a la última propuesta realizada por el Gobierno provincial.

Tras una nueva y masiva movilización, los dos gremios docentes analizaron el ultimo ofrecimiento del Gobierno, el cual fue rechazado y coincidieron continuar con el paro por tiempo indeterminado.

«Queremos mejores consideraciones para todo el sector docente. Si bien es cierto hay una gran franja cubierta de maestros de grado, acá hablamos de maestros especiales y de nivel inicial que siguen por debajo de la línea de pobreza», afirmó la gremialista.

Asimismo, el reclamo también pasa por «un mayor incremento al básico que es lo que nos asegura el aporte jubilatorio» y por una nueva convocatoria a paritaria.

El viernes último, el Gobierno jujeño formuló una propuesta que incluye un salario inicial de $179.000; la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia; el aumento del adicional no remunerativo bonificable; el otorgamiento de un suplemento no remunerativo no bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad; y descartar el descuento de los días de paro.

En paralelo, la Adep repudió un decreto del Ejecutivo provincial que, según denunció, «avanza con la restricción de los derechos que constitucionalmente les corresponde a los trabajadores», ante lo cual presentó una medida cautelar en el Poder Judicial.

Por su parte, Cedems, que también se reunirá en asamblea este lunes por la tarde para decidir sobre la nueva propuesta oficial, rechazó el incremento ofrecido porque «no atiende nuestro pedido de 100 mil pesos al básico, la quita del presentismo y garantizar con el resto de los adicionales un sueldo de 210 mil pesos», según advirtió la secretaria general del gremio, Mercedes Sosa, en declaraciones a Télam.

«Los docentes no vamos a resignar el derecho a protestar porque es una conquista de muchos años que hemos logrado y la queremos defender», agregó Sosa en relación a la reforma constitucional y al decreto que penaliza la protesta social.

«Que nos pretendan cobrar 8 millones de pesos a cada uno de los participantes de la movilización es ridículo. La paz social no puede ser un pretexto para criminalizar la protesta», enfatizó.

Para la referente de Cedems, en la jornada de protesta de este lunes se movilizaron unas «15 mil personas sumando todo, un número muy importante para Jujuy».

Junto a los docentes se movilizaron también otros sectores enrolados en la CTA, ATE, como salud, hospitales, tribunal de cuentas, obreros municipales, viales y organizaciones sociales.

«Hay una clara consigna ‘Arriba los salarios, abajo la reforma’ y la inmediata derogación del decreto 8464, que es autoritario y viola elementos fundamentales de la vida democrática y de los principios republicanos», afirmó el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) Nicolás Fernández.

En diálogo con esta agencia, Fernández exigió la «inmediata reapertura de la paritaria general para recomponer los salarios a nivel de la inflación», y además advirtió que con un «36,6% de imposición salarial» se torna «imposible cerrar el primer semestre».

Por otro lado, pidió a la Convención Constituyente que se abra porque en la Legislatura «están sesionando a espaldas del pueblo».

Las organizaciones sociales jujeñas adhieren a la protesta de los docentes, y movilizaron «en defensa del derecho a la protesta, por trabajo y mejor salario», anunciaron en un comunicado.

En la noche de este lunes la dirigencia del Cedems comunicó tras una asamblea de delegados que se resolvió «continuar con la medida de fuerza por tiempo indeterminado», al rechazar el último ofrecimiento salarial del Gobierno local.

«La asamblea refrendó el pedido de $100.000 al salario básico, el blanqueo, previa actualización de todos los conceptos adicionales para que alcancen los $200.000 de la canasta básica familiar y una clausula gatilla para rever las sumas en este contexto inflacionario», señaló Mercedes Sosa, titular del Cedems.

En ese marco sumado al pedido paritario se solicitó «que se le quite los sumarios a docentes que no pueden ingresar a las aulas por no vacunarse en la época de pandemia».

Asimismo, exhortaron a los asesores legales a realizar la denuncia formal contra el gobernador Morales, «por el decreto publicado en los últimos días que prácticamente prohíbe la protesta social».

La denuncia es por el supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionario público, por «actuar de manera contraria al mandato de la constitución nacional y la constitución provincial aun en vigencia».

Entre los puntos relacionados a la reforma constitucional, «se pidió que todos los representantes rechacen los cambios de la carta magna provincial y visibilizar a quienes siguen con ese debate».

En el mismo sentido, desde la Adep luego de un congreso provincial determinó «rechazar la reforma constitucional de Morales que arbitrariamente pretende arrasar con los derechos de todos».

Asimismo, «rechazamos la propuesta salarial elevada por las autoridades provinciales el pasado viernes y decidimos continuar con el paro por tiempo indeterminado hasta que tengamos una propuesta favorable solicitada por este congreso», sostuvo Silvia Vélez, secretaria general de Adep.

Más adelante exigieron la renuncia de los convencionales constituyentes de todos los espacios políticos, «porque el proyecto viola los derechos, principios y garantías de los ciudadanos de la provincia».

El plan de acción continuará este martes con una permanencia a los costados de las rutas de todas las localidades de la provincia, a las que se sumarán ollas populares en cada uno de los sitios como reclamos.

