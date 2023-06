El viernes hay paro docente en todo el país y exigen que UTELPa se adhiera en La Pampa

Compartir esta noticia:

La Corriente Nacional Docente 9 de Abril y la agrupación pampeana SITEP, reclaman que la UTELPa se sume al paro convocado por la CTA Autónoma y la ATE La Pampa para el viernes 16 de junio en todo el país.

La Corriente 9 de Abril adhirió a la medida de fuerza y reclamó que la UTELPa también se adhiera y convoque, para dar cobertura gremial y legal al personal de educación.



El Paro tendrá una movilización el viernes a las 10:30 en la plaza San Martín de Santa Rosa y a la misma hora, en la Plaza San Martín de General Pico.

“Desde hace tiempo, docentes autoconvocados vienen expresando en las calles, su disconformidad con las medidas que ha tomado el ministerio de educación, respecto a la violencia en las instituciones. Además de las convocatorias y petitorios, al ministerio de educación, también han realizado reclamos a la dirigencia gremial de UTELPa, donde, afuera del local, han realizado varias asambleas, sin respuestas acordes a lo que se exige. El gremio docente, mayoritario de la provincia, no ha implementado asambleas por escuela, para discutir sobre esta temática que viene aquejando a la población escolar. Aducen que los tiempos son los de la paritaria, pero mientras tanto, la inflación fulmina el salario, y la cláusula gatillo corre por detrás de los gastos elementales de comida, vivienda, servicios, y otros. Actualmente, en La Pampa, un docente, con un solo cargo, no llega a la canasta familiar”, señalaron.

“Los paros vienen siendo un gran canal de expresión del descontento. En Jujuy el pueblo trabajador salió, a instancias de la movilización docente, contra los planes de ajuste. En Salta también, desde hace meses los docentes han salido a la calle en reclamo de recomposición salarial. Los reclamos siguen en Chubut, Misiones, La Rioja, Santa Cruz. Para que triunfen las luchas tenemos que fortalecer la organización desde cada escuela, porque sabemos que tanto este gobierno como las otras variantes de derecha quieren profundizar el ajuste, y la conducción celeste/violeta de UTELPA, alineada con el gobierno de Ziliotto está a su servicio. Necesitamos recuperar los sindicatos para construir una gran fuerza desde abajo, coordinarnos con otros sectores y salir a las calles para pelear por un salario igual a la canasta familiar por cargo y mayor presupuesto educativo para la creación de cargos necesarios en las instituciones”, agregaron.

“La UTELPA debe ponerse a la cabeza de estos reclamos, abandonando el alineamiento con el gobierno provincial, llamando a asambleas por escuelas para debatir cómo seguir, impulsando medidas de acción, demandando a la CTERA la convocatoria a un paro nacional que unifique las luchas actuales para que triunfen los reclamos”, indicaron.

“Hoy, más que nunca, debemos exigir “Plata para educación, no para el FMI. Con hambre no se puede estudiar. Paro nacional YA”, cierra la Corriente Docente 9 de Abril.

También la agrupación SITEP se sumó al paro que se hace por “No al pago de la estafa del FMI y rechazar el ajuste del gobierno nacional”; “Basta de precarización laboral y criminalización de la protesta”; “Repudio a la represión docente en Salta, Jujuy y Misiones además de solidaridad con sus luchas”; “Recomposición salarial y de jubilaciones”; y “Salario universal”

Dicen que “como colectivo docente nos sumaremos para cambiar el rumbo de la política educativa provincial” y piden “derogar la Resolución 380/22 que impide a las Escuelas Hogares y Rurales tomar matrícula fuera de su cercanía, dejando a dicha modalidad con inscripciones mínimas, y ejecutando luego el cierre de los establecimientos”; “Revalorizar el trabajo docente con salarios justos y reconocimiento social y profesional que permita vivir con un cargo, y con menos horas cátedra”; “Basta de generar empleo precario y fuera del Estatuto Docente, como cargos de asesoría (un trabajo medular en el colegio secundario), diferentes programas y tutorías, extensión de jornada horaria con pago en negro, etc. Ajustar el nomenclador para cumplir el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”, revirtiendo la injusticia impuesta sobre cargos que trabajan 20 hs y sólo cobran por 15 hs”.

También por “Profundizar el análisis y las políticas públicas para abordar la violencia en las escuelas. Es imprescindible la creación de equipos interdisciplinarios para el abordaje educativo y social en territorio”; “Derogar la Resolución 131/23 que modificó el manejo de “horas libres” en secundaria, generando sobrecarga de tareas en auxiliares docentes”; Revisar las planillas valorativas de aprendizaje, más cercanas a lógicas burocráticas sistematizadas que a informes significativos sobre la trayectoria de los y las estudiantes”; “Invertir en inclusión educativa: creación de cargos y formación continua. No alcanza con “cerrar las escuelas especiales”, sino que es imperioso reconvertir a las “escuelas comunes”, para que nuevas exclusiones no reemplacen a las anteriores”; “Convocar a un Congreso Pedagógico que replantee la educación que necesitamos en el Siglo XXI. Nuevos paradigmas no pueden sustentarse en lógicas burocráticas que diseñan los “especialistas de escritorio” divorciados de realidades cotidianas. Una profunda discusión con todos los sectores para parir una nueva escuela”; “Convocar a TODOS los sindicatos docentes a la Mesa de Paritarias, respetando el principio de libertad y democracia sindical”.

