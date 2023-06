“En el día de la bandera, la Whipala bien alta”

Compartir esta noticia:

La agremiación cultural Asociación Pampeana de Escritores manifiesta “su más enérgico repudio ante los brutales hechos represivos de extrema gravedad que están sucediendo en la provincia de Jujuy en manos del gobierno fascista de Gerardo Morales”.









“Las movilizaciones de los pueblos originarios, de los y las docentes, y el rechazo de un pueblo en la calle a la Reforma Constitucional, antipopular y antidemocrática que impulsa el gobierno jujeño con la complicidad de parte de la oposición que busca legalizar la protesta social y garantizar los espurios negocios en la ruta del litio”, indicaron.

“Para APE, la jornada del 20 de junio, Día de la Bandera, ha sido un día nefasto para honrar a nuestra bandera, manchada de sangre del pueblo reprimido por defender el buen vivir, los recursos naturales y oponerse a un régimen dictatorial que practica Morales. En este contexto la Whipala, la bandera de los pueblos originarios se alzó bien alta desde las montañas de los colores hacia los pueblos y barrios de Alto Comedero en barricadas”, señalaron.

Teresa Parodi escribe en su poema «Jujuy» “no se calle la patria desolada / no se oculte su triste desconcierto/ no se arrase su amor desesperado / no se ignore su enorme desconsuelo”, finalizaron.

Comentarios

