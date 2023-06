​​​​El perfil de Wado de Pedro: militancia, recuperación de la identidad y trabajo estatal

Compartir esta noticia:

Wado llegó a ministro del Interior en 2019, fruto de la consolidación del FdT, una coalición que comenzó a gestarse en 2017, y donde tuvo un rol preponderante en su conformación.

Anteriormente ocupó los cargos de vicepresidente de Aerolíneas Argentinas (2009), diputado nacional por Buenos Aires (2011-2019), miembro del Consejo de la Magistratura (2014) y secretario general de la Presidencia en 2015, durante el último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Historia personal

Su llegada a la política partidaria es consecuencia de su larga militancia en organismos de Derechos Humanos. Es uno de los fundadores de la agrupación H.I.J.O.S.

Wado nació el 11 de noviembre de 1976. Es hijo de Enrique de Pedro y Lucila Révora, militantes montoneros desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico militar. Su padre, un estudiante de Derecho, fue secuestrado cuando él tenía apenas cinco meses. A sus dos años, integrantes de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 irrumpieron en la casa familiar de Floresta, en Belén 335.

Lucila Révora era psicoanalista y estaba embarazada de ocho meses. Aún no se sabe si fue asesinada y su cuerpo luego secuestrado, o si fue al revés. “Se produce un tiroteo en la casa donde vivíamos y me salvé porque ella me coloca en la bañera y se pone con su cuerpo encima, me refugia», relató De Pedro.

Sin embargo, en un juicio Omar Torres, un exgendarme que realizó guardias en el centro clandestino de detención El Olimpo, afirmó: “La quemaron en un tacho de 200 litros, uno de combustible. Le pusieron cubiertas, gasoil y la quemaron. Estaba embarazada en estado avanzado y mientras la quemaban le tiraban tiros para agujerear el tambor con una pistola tipo ametralladora con silenciador”.

Luego de estar un tiempo secuestrado durante su niñez, Wado de Pedro fue rescatado por sus tíos, con quienes se crió en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

El 20 de diciembre de 2001, durante la represión en Plaza de Mayo, se fue a la Plaza a defender a las Madres de Plaza de Mayo ante el avance de la Policía Federal, en medio de las protestas del último día de gobierno de Fernando de la Rúa. Los efectivos lo metieron dentro de un patrullero, donde fue golpeado y picaneado.

Instantes después, el vehículo chocó, y en el momento en que varias personas se acercaron, Wado de Pedro logró pedir ayuda. Uno de los médicos que lo atendió, el doctor Pablo Barbeito, llamó a los compañeros del actual ministro de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), quienes, junto a algunos integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lograron rescatarlo.

En 2004 junto a Néstor Kirchner, Máximo Kirchner, Andrés Larroque y otros militantes jóvenes del kirchnerismo se sumó a la gestación de la agrupación política La Cámpora.

Lucha por la igualdad y relación con el campo

Wado tiene un activo rol en campañas ligadas a la igualdad de derechos y la búsqueda de una sociedad basada en la aceptación. A partir de su historia personal y las dificultades que atravesó por su disfluencia, entendió que su caso personal puede ayudar a muchas personas.

Así fue como a fines de 2021 participó de manera virtual de una charla con más de 100 niños con disfluencia, en el marco de un Congreso de Tartamudez celebrado en Salta, que tuvo por objetivo concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre ese problema. Allí dijo: “Me empecé a superar cuando comencé a aceptarme”. Y recordó que fue Néstor Kirchner quien lo impulsó a hablar más en público: “Me decía que me deje de hinchar con la tartamudez, que empiece a desdramatizarlo”.

Estas acciones lo llevaron también a lanzar en noviembre de 2022 la campaña “Argentina contra el Bullying”.

Por otra parte, Wado muestra un marcado interés por el campo y la producción, producto también de su historia personal.

El titular de Interior es tercera generación de productores agropecuarios -desde que su abuelo materno inició ese camino en Mercedes- y, siempre que la función pública se lo permite, mantiene a su cargo la administración de sus propios campos.

Desde antes de ser ministro, suele participar de encuentros y ferias ligadas al sector, donde manifiesta su interés y deja de manifiesto su afición a las máquinas agropecuarias.

Agenda federal y giras

Desde su llegada a la cartera de Interior se centró en acompañar a las provincias para fomentar una mayor producción y generar empleo y arraigo, bajo la consigna de que «cualquier argentino o argentina se pueda desarrollar en el lugar que nació o eligió para vivir».

En busca de desarrollar esa matriz de las provincias, en 2020 diseñó junto a los 23 gobernadores un Plan de Desarrollo Federal, para identificar tanto los obstáculos para el desarrollo como las necesidades y potencialidades.

Esa tarea lo llevó a giras por el exterior junto a mandatarios de distintas provincias y signos políticos. La primera fue en abril de 2022 a Israel, donde se conformó una comitiva con gobernadores radicales, del PJ y otras fuerzas que culminaron firmando meses después acuerdos con la estatal Mekorot y ya están llevando adelante planes maestros de aprovechamiento del agua.

Otro hito de gestión son las acciones junto a los gobernadores del Norte Grande. Junto a ellos, que representan distintas fuerzas, realizaron una gira a Estados Unidos y llevaron una propuesta al Banco Mundial con las obras prioritarias para cada provincia de la región. Esas negociaciones están al día de hoy abiertas para otorgar financiamiento.

