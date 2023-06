Scioli ratificó su precandidatura: “Van a encontrar nuestras boletas en el cuarto oscuro”

Compartir esta noticia:

El embajador en Brasil, acompañado por los precandidatos a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, y a jefe de gobierno porteño, Nito Artaza; lanzó su lista Unidos Triunfaremos en el Teatro ND de la Capital Federal.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, lanzó este jueves oficialmente su precandidatura presidencial por la lista Unidos Triunfaremos en el Teatro ND, donde ya había presentado hace 20 años la fórmula junto a Néstor Kirchner, y afirmó que a pesar de los «obstáculos» las boletas con su cara «van a estar el 13 de agosto en el cuarto oscuro».

Acompañado por los precandidatos a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, y a jefe de gobierno porteño, Nito Artaza; Scioli recordó la presentación de la fórmula donde acompañó como vicepresidente a Néstor Kirchner y rememoró que le decían que se estaba equivocando.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

«Argentina necesitaba en ese momento un nuevo tiempo, ese poder transformador. Se vivían momentos dramáticos desde todo punto de vista. Algunos me decían que me estaba equivocando y me suenan mucho esas palabras en estos días. Cuando uno tiene la experiencia de la vida, el instinto, la intuición de saber lo que Argentina necesita en ese momento un nuevo tiempo…», expresó desde el escenario.

En ese momento hubo una falla en el micrófono que cortó el audio y el precandidato presidencial refirió, entre risas, su famosa frase de campaña en 2015: «Con fe, esperanza y optimismo, aunque nos apaguen el audio, aunque pidan avales, van a encontrar nuestras boletas el 13 de agosto en el cuarto oscuro. Esto es una carrera de obstáculos y venimos ya pasando algunos».

Estaban sentados en primera fila el canciller, Santiago Cafiero; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; y la referente social Mayra Arena, a quienes Scioli agradeció por la presencia y el apoyo.

«La presencia de Hugo Moyano tiene un significado muy grande para nosotros esta noche. Lo van a ver en el frente de batalla por la defensa de nuestros derechos. Siento por el un gran respeto y admiración, por su liderazgo, por los desafíos futuros en el mundo del trabajo», expresó el embajador.

Al finalizar el acto, en rueda de prensa, Scioli confirmó que Arena y Moyano serán precandidatos a diputados dentro de su lista, mientras que la persona que lo acompañará en la fórmula como vicepresidente «será definido antes del sábado», momento en que cierran las listas.

Estaban también entre el público la exjugadora de hockey y secretaria de Deportes, Inés Arrondo; y el diputado nacional Marcelo Casaretto, de quienes destacó el apoyo a los clubes de barrio y la ley de promoción de la industria automotriz, respectivamente.

En ese sentido, Scioli llamó a «construir sobre lo construido» y encontrar «puntos de encuentro entre los argentinos», en vez de «dinamitar todo como dicen los precandidatos de la oposición» para «volver a las recetas del pasado».

«Con bronca no se construye un país mejor, se construye con innovación, con esfuerzos, poniendo el hombro en cada circunstancia. Siempre mi guia y mis ideales son producir cada vez más para que nuestro pueblo viva mejor. La independencia económica va a venir de la manos de un desendeudamiento constante», aseguró.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, destacó «la coherencia» de Daniel Scioli para enfrentarse a «la adversidad y los obstáculos siempre».

«Hace 20 años éramos protagonistas de convencer a la Argentina de que no había posibilidad de sintetizar una fórmula presidencial si no era de cara al voto popular. El camino es la PASO, y de cara a la sociedad debatir quién será el presidente», indicó Tolosa Paz.

Y señaló que del lado de la oposición viene «la destrucción del entramado productivo de la provincia de Buenos Aires y del país, la parálisis del Estado como gran inversor de las capacidades productivas de nuestro pueblo».

«El endeudamiento de Argentina tiene nombre y apellido: la alianza Cambiemos. Ese nombre es el que en 4 años se llevó puesta la Argentina productiva y endeudó las próximas generaciones por 100 años», indicó.

Además, señaló que en Unión por la Patria «somos todos compañeros y queremos ampliar esa unión para ser la fuerza mas votada. Fue una discusión de fondo porque queríamos construir este espacio político ‘Unidos Triunfaremos’, que va a hacer un aporte inigualable».

Al pronunciar estas palabras, el público comenzó a alentar y cantar la marcha peronista.

«Tenemos el espíritu de unidad. No queremos poner en ninguna instancia electoral en riesgo nuestro enorme frente político, siempre abonamos por la unidad», completó.

Finalmente, el actor Nito Artaza comenzó su discurso imitando a Scioli, que desató las risas entre los presentes, y afirmó: «Nos llena de júbilo aceptar la propuesta de Daniel en este momento y m enorgullece estar en este espacio».

«Tuve que dejar mi identidad partidaria porque acompañaron desde la UCR un proyecto conservador en lo politico y neoliberal en lo economco. No es justo que se esté muriendo gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires cuando tienen el presupuesto más grande del país», añadió.

Para cerrar, Arena y Moyano se sumaron al escenario mientras todo el teatro volvía a entonar la marcha peronista.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios