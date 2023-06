Protesta en la Ciudad Judicial por caso de abuso sexual de un tío a una sobrina

Compartir esta noticia:

Desde las 8 de la mañana se realiza la última audiencia de testigos en el caso de una adolescente que contó la situación de abuso que vivió a los 16 años en la escuela, y por lo que el profesor hizo la denuncia. El acusado ofreció dinero y prisión domiciliairia, pero le fue rechazado y se llegó al juicio oral.









Se realiza este lunes 26 de junio la última audiencia de testigos en el caso por el que fue denunciado Denis Álvarez cuando Damaris habló del abuso sexual en la escuela en abril de 2021.

Allí contó que a los 7 años había sido violada por su tío, Denis Álvarez. A raíz de esa situación, se presentó la denuncia judicial contra el abusador: se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal, anal y vaginal, agravado por el vínculo familiar. Sin embargo, el hombre nunca estuvo detenido.

Este lunes, un grupo de familiares e integrantes de la UTEP realizarán una concentración en la sede de la ciudad judicial de Santa Rosa. Desde las 8 de la mañana se manifiestan familiares de la víctima.

“Le pido a Dios que tenga un fallo favorable para Damaris. Es horrible por lo que tuvo que vivir en estos dos años y dos meses desde que se hizo la denuncia, por lo que tuvo que vivir a los 6 años de edad, cuando fue abusada,”, señaló a Plan B la madre de la adolescente.

El juez es Daniel Sáez Zamora, el fiscal Cristian Casais y la defensa del acusado es ejercida por la abogada particular, Vanesa Ranocchia.

“Y por todo el hostigamiento que viene sufriendo, por contar lo que sufrió. Damaris se merece un fallo justo”, destacó.

– El acusado había ofrecido dinero y una pena de 3 años…

– Sí, arresto domiciliario por tres años y una indemnización económica, a lo cual nosotras, Damaris y el fiscal, lo rechazamos. Esto es una cosa que ella va a sufrir y va a llevar por el resto de su vida. Ella no tenía conocimiento de lo que le había sucedido, tomó conocimiento de lo que le pasó en estos dos años

– ¿Crees que van a llegar a un fallo condenatorio?

Creo que sí, son firmes las pruebas que tenemos, pericias psicológicas, cámara Gesell. Lo que si tengo que aclarar que no hay acompañamiento a la víctima. En la Secretaría de la Mujer conocieron a Damaris porque yo la llevé. Les envíe mensaje luego, de manera irónica, para agradecerles ‘gracias por haberme contestado’ cosa que nunca pasó y tampoco cuando mandé este mensaje

– Y de la Oficina de Atención a la Víctima de la Justicia te acompañó?

No. Dos veces me llamaron. La entrevistaron al principio antes de la Cámara Gesell y nada más. Solo tiene acampamiento psicológico.

– ¿Puede rehacer su vida?

No, desde el momento en que habló en la escuela, no puede hacer la vida de otra adolescente. No puede salir al boliche, nada. La única vez que quiso salir, familiares del abusador la agredieron, la atacaron.

