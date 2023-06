Estafa millonaria a estudiantes de Doblas: la empresa tiene denuncias desde 2019

Compartir esta noticia:

La empresa Travel L Agency, de Bienes G y GSA suma quejas desde 2019 en sitios de internet y en oficinas de Defensa del Consumidor de distintas provincias. Con la pandemia se suspendieron los viajes, pero igual a algunos les exigieron los pagos, no devolvieron el dinero y tampoco hicieron los viajes.









La empresa de turismo les cobró el viaje a los futuros egresados del Instituto José Manuel Estrada de Doblas, pero sus responsables provinciales ya no dan respuestas ni se hacen cargo del dinero cobrado.

La empresa informa que fue inscripta con el legajo 14.436, pero en la Secretaría de Turismo no figura ninguna empresa activa con ese expediente.

Todavía tiene un sitio de internet activo en el que promociona sus viajes y figura en registros privados como una empresa con una variada oferta, que por lo menos a los y las estudiantes de Doblas, no les cumpliría.

Denuncias

En el portal defensadelconsumidor.com.ar la agencia acumula 29 denuncias por viajes contratados desde julio de 2019.

Pablo informó que “contratamos el crucero para el viaje de fin de curso, se suspendió por la pandemia y se comprometieron a devolver el dinero, pero nunca lo hicieron. No contestan correos ni teléfono. La agencia «London Travel» corresponde a la firma «Bienes G y G SA» cuit 30-71014750-3”

En el mismo sentido se expresaron:

Ana de Salta, quien contó que “no realizan la devolución del pago viaje crucero a Río de Janeiro me confirmaron hace un año que ya se depositan y lo hay ninguna respuesta. Faltando cuatro cuotas por ellos me informaron que no se realizaría el viaje por la pandemia, situación que nadie esperaba, pero también se quedaron con el dinero”..

Milagros señaló que “contraté el viaje de egresados con la empresa London Travel en el año 2019 para viajar en el 2021 y aún no obtuve respuestas con respecto a la devolución de mi dinero. Un desastre, necesito que alguien se haga cargo de devolver la plata son unos ESTAFADORES”.

Así, los mensajes se repiten en el sitio de defensa del consumidor. Esta vez, los nuevos perjudicados son estudiantes de la localidad pampeana de Doblas.

Advertencia

En el directorio de cuits y empresas argentinas W20ARGENTINA.COM, Travel L Agency, que opera con el nombre de fantasía de “London Travel”, figura con 22 servicios turísticos activos en el país.

