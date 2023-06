Violencia de género: la denuncia al dueño de La Arena y su descargo

Compartir esta noticia:

El 27 de junio, uno de los propietarios del diario La Arena y FM Radio Noticias fue denunciado por su pareja por violencia económica, psicológica y ambiental. Este jueves, en su radio, aseguró que “estoy siendo víctima de una falsa denuncia” y aclaró que “antes la denuncié yo”.

Leonardo Víctor Santesteban fue denunciado por violencia de género el 27 de junio por su pareja, pero el periodista contó que “primero la denuncié yo, hace 20 días. Estoy siendo víctima de una falsa denuncia porque no quiere separarse”.

En la denuncia, su expareja da cuenta de violencia psicológica, ambiental y económica. Fue presentada el 27 de junio en la Unidad Funcional de Género. Hasta el momento se ordenó un allanamiento a la vivienda del periodista, se dictó una orden de “exclusión de hogar” para la mujer y una “orden de restricción de acercamiento” para el hombre.

Ese día, antes de hacer la denuncia, cuando la mujer llega desde su trabajo a la casa, propiedad de Santesteban, él le dice que tiene en el buzón una comunicación dirigida a ella, donde se le informa la exclusión de hogar, firmada por la jueza Anahí Brarda.

Ante eso, la mujer se fue con su hijo a la casa de su madre. Y presentó una denuncia por violencia de género.

En la denuncia, la mujer cuenta que “se siente muy vulnerable por la situación” a la vez que reconoce que en esa relación “no hay antecedentes de violencia”.

El conflicto comenzó cuando la mujer descubrió una infidelidad. Allí se plantea la separación y a la mujer, donde el periodista asegura que ofreció el pago de una cuota alimentaria y del alquiler de una vivienda, pero no hubo acuerdo.

La denunciante tuvo, y tiene, una gran dificultad para conseguir el patrocinio de un abogado: “a los que consultamos, nadie quiso tomar el caso por el nombre del denunciado”, dijeron fuentes cercanas a la denunciante.

Leonardo Santesteban, en su tradicional columna radial, indicó que surge por “una separación que se está haciendo muy conflictiva porque mi expareja no quiere la separación. Así que hace más de un mes, cuando le expresé mi intención se separarnos, comencé a ser víctima de una serie de hechos de violencia hacia mí y hacia mi hijo”.

A eso “se le suman cuestiones de hecho, roturas de cosas de la casa, rayadas de auto, cosa que me llevaron a hacerle una denuncia ante la oficina de violencia doméstica hace 20 días”, añadió.

“La justicia, ¿tan ciega que es, toma una denuncia de una persona que fue denunciada?”, se preguntó el periodista.

“Como no cesaba la violencia, hicimos un pedido de mediación para que la justicia sea la que resuelva, una situación que por el diálogo no se podía resolver. El mismo día que me denuncia por supuesta y falsa denuncia, mi expareja no concurre a la audiencia de exclusión de hogar, con la defensora de menor, María Gabriela Manera, hace una denuncia en mi contra y el juez Ordaz ordena un allanamiento…, y a la fiscala, que creo que se llama Ferrero, ¿no revisan las computadoras para ver todo? Esta separación se está haciendo conflictiva no por mí, que estoy apelando al diálogo, sino por la otra parte, que tiene pretensiones económicas que no puede cumplir y que la ley no me obliga”.

“Y había dicho que si yo no cumplía esas exigencias, me iba a hacer una denuncia por violencia de género. Estoy absolutamente seguro de que todo esto va a terminar en el desenmascaramiento de esta farsa, pero en El Diario, que siempre está dispuesto a publicar todo lo que le afecte a Leonardo Santesteban, publican una noticia falsa, y que yo ya les había avisado que iba a pasar. El objeto de esta falsa denuncia con fines extorsivos es perjudicarme a mí, pero no me perjudican a mí, están dañando a mi hijo psicológicamente, porque tiene mi apellido”, aseveró.

“Mi expareja se llevó a mi hijo hace dos días, lo secuestró y no lo está enviando a la escuela. Lamento que la justicia tenga los prejuicios que tiene y en vez de revisar la separación que está judicializada, y por la que hay una denuncia. Algunos fiscales y jueces tienen cosas pendientes conmigo, Ayer allanaron mi casa, revisaron todo, dieron vuelta la casa, qué buscaban, si no es hacer daño. Se llevaron un arma que tenía telaraña por el tiempo en que no se usaba”, contó.

Por último, y en referencia a la denuncia por violencia de género que le hizo otra pareja y que fue archivada por la misma Anahí Brarda, el periodista indicó que “no es la primera vez que pasa, aunque la anterior denuncia fue tachada de falsa denuncia, y El Diario nunca publicó que era una falsa denuncia ¿Ahora van a hacer lo mismo?”, cerró.

La causa la investiga la fiscala Verónica Ferrero, interviene el juez Carlos Ordaz, y la periodista lo representa la abogada Brenda Alonso, esposa del conocido abogado, José Mario Aguerrido, y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri en La Pampa.

