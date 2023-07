Ya se puede hablar en español con Bard, el “ChatGPT” de Google

La herramienta de inteligencia artificial generativa, presente en Argentina pero solo en inglés, ahora está disponible en 40 idiomas. Además, tiene nuevas funciones como la posibilidad de escuchar las respuestas que brinda el chatbot y una experiencia más personalizada. Cómo acceder a la herramienta.

Google lanzó este jueves en Argentina la versión en español de Bard, su herramienta de inteligencia artificial generativa con la que se puede dialogar, hacer búsquedas, generar contenido, resumir temas complejos y colaborar en tareas de programación y desarrollo de software, entre otras tareas.

Si bien Bard ya estaba disponible en Argentina desde mayo, estaba limitada al idioma inglés. A partir de ahora, también incluye al español, árabe, chino, alemán y portugués, entre más de 40 lenguas. Asimismo, otros países ya pueden acceder a la herramienta, como Brasil y los 27 de la Unión Europea.

«Trabajamos en un enfoque por fases: llegando a cada vez a más usuarios, lanzando nuevas capacidades de a poco, viendo cómo la gente usa la herramienta. Y todo ese aprendizaje lo vamos usando para mejorar en la siguiente etapa», explicó la argentina Romina Stella, Gerente de Producto en Responsabilidad para Bard, durante una conferencia de prensa en la que se realizaron los anuncios.

Bard is getting better at mathematical tasks, coding questions and string manipulation — plus, it has a new export action to Google Sheets. Learn more. https://t.co/AaXMkVkjgp

— Google (@Google) June 7, 2023