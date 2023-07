Wao de Pedro: “nos quedaron muchas cosas por hacer, y las vamos a hacer a partir de ahora”

Compartir esta noticia:

El ministro del Interior y precandidato a senador nacional, Wado de Pedro, visitó la localidad bonaerense de Chivilcoy, donde participó de la presentación de la lista local de Unión por la Patria junto a la candidata a intendenta, Coty Alonso. En ese contexto, el titular de la cartera de Interior señaló: “Entendemos que nos quedaron muchísimas cosas por hacer y lo vamos a hacer a partir de ahora”.









“En esta elección se juegan muchísimas cosas. Se juega el destino de los recursos naturales, el destino de varias generaciones que fueron endeudadas por la irresponsabilidad del gobierno de Cambiemos y la vuelta al Fondo Monetario Internacional”, afirmó De Pedro en el encuentro que se realizó en la sede del PJ local.

Además, el titular de la cartera de Interior aseguró que “no podemos volver atrás, no podemos volver a una renegociación con el Fondo Monetario Internacional en perjuicio de las futuras generaciones, no podemos permitir que los recursos naturales se administren para pocos, no podemos volver a dejar que todo lo que tocó Cambiemos se convierta en un negocio como hizo con la luz, el gas, la electricidad”.

“Todo lo que necesita un argentino, una argentina para vivir tiene que ser gestionado, como dice Francisco, con las personas, el hombre, la mujer, las personas en el centro de todas las decisiones”, finalizó.

Por su parte, la candidata local, Coty Alonso, afirmó que “acá en Chivilcoy estamos dando una enorme pelea para recuperar los territorios, para volver a transformar nuestra ciudad y alinear el gobierno municipal con el provincial y nacional, porque estamos convencidos que este año vamos a ganar para transformarle la vida a los argentinos y las argentinas y saldar las deudas pendientes que tenemos con nuestro pueblo”.

Luego del encuentro, de Pedro visitó la Plaza Varela, recorrió barrios de la ciudad en los cuales charló con los vecinos y conoció comercios donde se producen los fiambres típicos de la localidad.

