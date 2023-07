La Matanza: la asaltaron y le dieron una brutal golpiza a una mujer de 89 años  

Compartir esta noticia:

Dos hermanas de 89 y 82 años fueron asaltadas por tres delincuentes que ingresaron a robar a su casa de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, y golpearon a una de ellas cuando los mordió al resistirse a ser atada, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho ocurrió el sábado último alrededor de las 16.30, cuando los delincuentes llegaron a la vivienda ubicada en la calle Castellanos al 3200, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, donde uno tocó el timbre con la excusa de pedir un vaso de agua, mientras que otros dos se escondieron detrás de una pare a la espera de que alguien saliera a abrirle.



Cuando una de las habitantes de la casa salió para aproximarse a la entrada, dos delincuentes que ya habían saltado la reja que da a un patio delantero la amenazaron e ingresaron con ella a la propiedad.



Una vez adentro, redujeron a la mujer y a su hermana, a quienes agredieron y despojaron de unos 30.000 pesos.



Una de las víctimas, de 89 años y con el rostro visiblemente golpeado, contó al canal LN+ que le entregaron a los ladrones lo que tenían y que fue atacada cuando le mordió la mano a uno de los ladrones que quiso atarla del cuello.



«Primero me pidió una botella de agua, yo se la alcancé y se fueron, y al rato tocan el timbre, sale mi hermana y ya estaban adentro del patio, entraron y ahí empezó el problema», contó la mujer sobre cómo se inició el asalto.



«Nos tenían atadas y cuando uno me puso la mano en el cuello, yo se la mordí y ahí me golpearon», explicó la mujer, quien dijo que vive hace alrededor de 40 años en el barrio.



Por su parte su hermana, de 82 años, dijo en diálogo con el mismo medio que «nunca» les había pasado algo así, y contó que los delincuentes eran «muy pibes» y que buscaban «dólares y joyas».



La causa por el robo quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de turno de La Matanza, que dispuso diversos operativos para dar con los delincuentes.

