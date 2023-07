Morales criticó a Massa y afirmó que “son delincuentes” los que se movilizan en Jujuy

Compartir esta noticia:

El gobernador de Jujuy y candidato a vicepresidente, Gerardo Morales, visita la provincia en el marco de la campaña de cara a las PASO del 13 de agosto. Criticó duramente al ministro de Economía Sergio Massa: “Ha volado el dólar, voló la inflación y han aumentado cientos de miles de pobres todos los meses”.

Morales llegó más tarde lo esperado iba a recorrer la Asociación Agrícola de Santa Rosa, pero fue directamente al Comité Capital donde realizó una conferencia de prensa junto a los candidatos provinciales.



En el Comité Capital, el mandatario de Jujuy sostuvo que “Juntos por el Cambio, viene trabajando muy bien y lamentamos que la situación económica del país se esté complicando mucho más”.

Destacó que “Yo no sé qué va a plantear Sergio Massa como candidato a presidente, siendo hoy el ministro de Economía que está derrumbando mucho más la economía del país. En nuestra opinión, desde hace un año Sergio Massa, es virtual y realmente el presidente de los argentinos, es el que detenta la suma del poder público. Con el presidente no contemos porque está como en la estratosfera, ajeno a todo. La vicepresidenta, tratando de buscar impunidad y haciendo todos los esfuerzos para no ir presa”.

Remarcó que “Acá el que viene gestionando el gobierno es Sergio Massa, que lo ha hundido más. Ha volado el dólar, voló la inflación y han aumentado cientos de miles de pobres todos los meses”.

Comentó que desde Juntos por el Cambio “estamos trabajando con la máxima responsabilidad, en particular la lista que integramos con Horacio Rodríguez Larreta, trabajando fuerte en propuestas. Ya hemos hecho propuestas para el campo, para el sector agropecuario. El día jueves vamos a hacer las propuestas para el Plan Federal de Crecimiento y Desarrollo que tenemos. Hemos hecho propuestas por la revolución para el trabajo, propuestas educativas, con relación a energías renovables, minerales críticos para la transición. Vamos a hacer propuestas de energía también. Nosotros estamos enfocados en lo que, en nuestra opinión, necesita el pueblo argentino, que es saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer”.

Señaló que con Horacio Rodríguez Larreta “somos hombres de gestión. A él le toca gobernar todos los días, igual que a mí. Tenemos que resolver y lidiar con problemas como a quienes le toca gobernar siempre. Esa es la característica que tenemos”.

El precandidato a vicepresidente acusó al ministro de Seguridad Aníbal Fernández que “está en Jujuy organizando el Malón de la paz. Está él ayudando a los piqueteros. Hay una injerencia directa del gobierno nacional”.

Además, dijo que “Los que hoy están en los cortes son unos delincuentes, sostenidos por el Gobierno Nacional”. También responsabilizó a dirigentes del kirchnerismo.

Retomando la campaña aseveró que “Dejarle la tranquilidad a todo el pueblo argentino que Juntos con el Cambio va a estar más unido que nunca. Para nosotros el 13 de agosto es una circunstancia. Tenemos realmente, desde hace dos años, trabajando nuestros equipos técnicos por un programa de gobierno que compartimos, toda la coalición. Otra característica que seguramente tiene nuestro espacio es que expresa el pensamiento diverso”.

Finalmente expresó que “Tenemos que salir del lugar en el que estamos los argentinos. No da para más la situación. Realmente, los niveles de inflación, especialmente desde febrero en adelante, han crecido de una manera tremenda. Así que, bueno, estamos trabajando con la máxima responsabilidad para plantearles nuestro pensamiento y qué es lo que vamos a hacer. Y lo decimos desde el lugar de hacer. Desde la gestión. Las cosas que decimos con Horacio, no lo hacemos de la boca para afuera. Todo lo que decimos que vamos a hacer, lo hemos hecho. Lo hice en mi provincia, lo hice en la ciudad”.

