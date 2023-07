“Ventarrón”, el ejemplar de Pampinta que ganó un premio mayor en La Rural de Palermo

Compartir esta noticia:

El productor pampeano radicado en Colonia Barón, Rodolfo Reale, propietario de la Cabaña Doña María, recibió el premio mayor a Gran Campeón Macho, por su ejemplar de raza Pampinta en la Exposición Rural de Palermo 2023.









El Gran Campeón Macho fue para su ejemplar Pampinta. Se trata de “Ventarrón” un ejemplar ovino de 10 meses de edad, de 104 kg, con características raciales bien definidas. Entre las destacadas, que fueron observadas por el jurado, según comentó Reale se trata de “un animal con despeje en sus extremidades, con mucha lana en la cabeza llamado pigmentación lo cual lo protege del sol, pelo sedoso lo cual le da calidad, camina muy bien, tiene lomo perfecto, ancho de costilla, ojos grandes y orejas oblicuas”, entre las características que hicieron que fuera elegido ante una gran competencia.

El propietario manifestó su felicidad “no solo por el premio, sino por esta posibilidad de encontrarnos con cabañeros de distintos puntos del país y así saber que está pasando con cada una de las razas”. Y agregó que si bien dicho premio “es un estímulo importante, no me cambia la vida, hay que seguir trabajando en el día a día, pero sí -destacó- me permite nuevos contactos, y sobre todo la posibilidad de seguir difundiendo esta raza, que es nuestra, la única de Argentina y con el sueño de llegar a otros mercados y otros países”.

A su vez dio especial importancia a la característica de esta raza “la Pampinta es por excelencia una raza carnicera, con lo cual si bien se destacó siempre el ovino por la lana, lo que tenemos que instalar es que ahí abajo hay carne, que es lo que realmente vale y sobre todo porque en el futuro el mundo va a demandar carne, con lo cual hay que aprovechar esta posibilidad de expandirla en otros países, especialmente porque se trata de una carne magra y de menor precio, una muy buena combinación”, precisó.

La Cabaña Doña María ubicada en la zona de Colonia Barón tiene 106 años de trayectoria, “cuando La Pampa estaba poblada de ovinos, con lo cual traemos en la genética esta crianza, lo cual disfruto mucho”, manifestó.

Además Reale concluyó explicando que cuentan con una base de 150 animales de pedigree, y respecto de su trabajo en la crianza, señaló que “lo fundamental es saber elegir a los padres, es decir estudiar su árbol genealógico, y luego trabajar con una alimentación adecuada para que nazca un animal fuerte con un kilaje bueno y de ahí seguir trabajando en su evolución, también se debe hacer un calendario sanitario para que esté sano”.

Desde el Ministerio de la Producción se destacó la presencia de distintos productores pampeanos en la Exposición Rural de Palermo, así como los logros alcanzados, en este caso por el productor Rodolfo Reale.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios