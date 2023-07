Julia, mamá de Andrea López: “quiero es encontrar el cuerpo de mi hija para que descanse en paz”

Compartir esta noticia:

La mamá de Andrea López dijo no estar al tanto de los procedimientos judiciales realizados el jueves. “Sé lo mismo que ustedes”, dijo ante una consulta periodística y reiteró el pedido de hallar el cuerpo de su hija.

Julia Ferreyra, mamá de Andrea López, se refirió a los rastrillajes realizados ayer, en un campo ubicado entre Santa Rosa y Winifreda, en busca del cuerpo de su hija, luego de los datos aportados por su femicida, Víctor Purreta, que cumple su condena en la Unidad 4 de Santa Rosa.

“Yo sé lo mismo que saben ustedes. Más de eso, no sé. No tengo información de nada”, dijo al periodista de LU 100, Daniel Lucchelli. “No estoy en condiciones de poder dar detalles, porque no sé nada”, agregó.

Consultada sobre el pedido de Purreta de salidas transitorias, Ferreyra dijo que “trato de enfocarme en lo mío. Para eso está la justicia y decide. No estoy en condiciones de hablar de nada. Yo quiero estar tranquila”.

“Todo esto para mí, no tiene explicación y no tengo ánimo para hablar. Ahora, el 7 de agosto, se cumple el año de la pérdida de mi hijo mayor”, reveló.

A modo de cierre, Julia dijo que “lo único que quiero, es encontrar el cuerpo de mi hija, para que descanse en paz y poder llevarle una flor, es el único deseo que tengo”, afirmó.

