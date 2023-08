Debaten la ley de Procedimiento Laboral: “en La Pampa no hay una ‘industria del juicio’”

Compartir esta noticia:

Pablo Boleas, subsecretario de Justicia y Registros Públicos, dialogó con Plan B sobre el proyecto de Procedimiento Laboral que se debate en la Legislatura. Destacó la modernización de la ley y desestimó que en La Pampa haya una “industria del juicio”, como afirman desde algunos sectores.

“Vamos a continuar en la Comisión Constitucional el debate de la segunda parte del proyecto de Procedimiento Laboral que se había enviado desde el Ejecutivo. Esperamos concluirla y tener dictamen de la misma”, dijo Pablo Boleas, Subsecretario de Justicia y Registros Públicos, a Plan B.

“La idea de este proyecto es adecuarlo a los cambios modernos que se han dado y también incorporar determinados institutos, como la caducidad de instancia, las audiencias testimoniales en sede administrativas para evitar el traslado de testigos y las partes, el tema de establecer en los desalojos que esté abonada toda la indemnización del trabajador y otros puntos que tienen que ver con agilizar el procedimiento laboral, modernizarlo y ponerlo en boga al momento en que estamos en Argentina”, agregó.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Esta es una ley antigua que merecía una adecuación a los tiempos que estamos dando y tiene que ver con la modernización del sistema judicial. Estamos abiertos a todas las opiniones, para lograr un consenso en el proyecto de ley”, dijo.

En referencia al tiempo que tardan las demandas laborales, Boleas dijo que el instituto de caducidad de instancia permite tener un procedimiento ágil, instar a las partes que activen ese procedimiento laboral y no quedar dormidos en ese proceso”.

Consultado sobre quienes afirman que “hay una industria del juicio” en lo laboral Boleas opinó que no. “Tiene que ver con los procesos y las partes de cada uno. Yo no lo he visto acá que se haya dado y la comisión que fue redactora de este proyecto, no trató el tema, con lo cual, no lo veo en ese sentido aquí, por lo menos en esta jurisdicción”.

En referencia a las instancias previas, para que las partes lleguen a un acuerdo en un conflicto laboral, Boleas dijo que siempre las hay. “Siempre hay instancias previas para acordar en un proceso laboral o demanda laboral. En esta instancia, lo que vamos a tener, es una audiencia de conciliación de prueba, que permitirá agilizar todo el proceso laboral”, cerró Boleas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios