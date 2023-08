María Eugenia Vidal apoya a Rodríguez Larreta: “Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”

Compartir esta noticia:

María Eugenia Vidal dio su apoyo a la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, de cara a las PASO que se llevarán a cabo el domingo 13.

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, afirmó a través de sus redes sociales: “Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”.









Este es el texto completo que escribió:

Mi voto. Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio depende de nosotros.

En los triunfos y en las derrotas, con aciertos y errores, siempre creí que nadie hace las cosas solo. Que los resultados se logran en equipo. Escuchando, y por sobre todo, haciendo.

Por eso hoy, aunque haya tomado la decisión de no ser candidata, sigo sumando kilómetros, para que nuestro equipo crezca en todo el país y empecemos a dejar atrás esta Argentina que duele. Tengo mucha esperanza, porque sé que cada vez somos más los argentinos que compartimos los mismos valores y la necesidad de salir de esta crisis de una vez y para siempre.

Pero al igual que muchos argentinos, nunca creí que tengamos que elegir entre la firmeza o el diálogo, entre el respeto o la defensa de las convicciones, entre el orden o los consensos. Argentina necesita de todo eso. Y quien sea elegido para liderarla deberá tener la capacidad, el equipo y la experiencia para decidir qué priorizar en cada desafío.

Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio.

Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso.

Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre.

Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades.

Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas.

Estoy convencida de que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos.

Un Presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para SIEMPRE, sin rendirse NUNCA.

Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina.

