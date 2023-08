Marín presentó proyecto para que el BLP otorgue préstamos que permitan la cancelación de deuda previsional

Compartir esta noticia:

El Diputado Espartaco Marín del Bloque FREJUPA presentó un proyecto de Ley para que el Banco de La Pampa pueda -en el marco de un Convenio que deberán firmar ANSES y el Poder Ejecutivo Provincial- otorgar un préstamo de cancelación de deuda previsional, a las pampeanas y pampeanos que adeuden años de aportes y estén en edad de jubilarse por la nueva moratoria establecida por la Ley N° 27.705/23.

“El Convenio habilita el préstamo. Y, de esa manera, la persona que esté en condiciones de jubilarse puede cancelar la deuda que surja por los años en los que no tenga aportes previsionales. Y así, la persona que accede al beneficio jubilatorio puede inmediatamente comenzar a cobrar y el Banco le descuenta mes por mes ese préstamo”, señaló Marín.

“Hay que terminar con el mito de que se regalan jubilaciones o que se jubila a personas sin aportes. La jubilación es un derecho, y quién accede a ese derecho, en el marco de una moratoria, una vez que comienza a cobrar su jubilación, todos los meses tiene que abonar los aportes de los períodos en los que no haya hecho aportes, sea un año o diez años. Si no tuvo aportes, tiene que pagar todos los períodos por los que no tiene aportes efectuados”, aclaró.

Sobre la nueva moratoria que habilitó la Ley N° 27.705, indicó que: “va a permitir que 4.659 pampeanos y pampeanas tengan una jubilación. Tiene una validez de dos años. Y puede prorrogarse por dos años más, dependiendo de quién gane las próximas elecciones. Digo esto porque hace unos meses atrás, en la Legislatura Provincial, los actuales precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio votaron en contra de un proyecto de beneplácito que sancionamos en referencia a esta nueva ley de moratoria. Y en el Congreso Nacionales, los legisladores y legisladoras de ese partido no acompañaron la sanción de esta nueva ley de Moratoria”.

