Jonatan Gómez: “la muerte de Morena exige soluciones de fondo”

Mediante un comunicado de prensa, el MST en el Frente de Izquierda-Unidad criticaron lamentaron el fallecimiento de una niña de 11 años en un hecho de inseguridad en Buenos Aires. “Es una muerte evitable e injusta”, manifestaron.

El texto completo, consigna lo siguiente:

Desde el MST en el Frente de Izquierda-Unidad acompañamos el dolor de la familia de Morena. Lamentamos la pérdida de una niña de 11 años que tenía todo un futuro por delante. Es una muerte evitable e injusta. Creemos que la responsabilidad es absoluta del Estado y sus gobiernos por la ausencia en políticas de estado para evitar este crimen.

El precandidato a Diputado Nacional por el Frente de Izquierda-Unidad, Jonatan Gomez añadió “Acompañamos también la bronca de los vecinos de Lanús y la exigencia a Sergio Berni y Diego Kravetz que den la cara, quienes deberían ser los encargados de garantizar la seguridad de la provincia y el municipio de Lanús respectivamente. También debería dar la cara Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús que se encuentra de licencia desde hace cuatro meses, mientras está de campaña como precandidato a Gobernador de Provincia de Bueno Aires por la lista de Bullrich.”









A lo que agregó que “Para solucionar este problema no sirve el eslogan de campaña de mano dura, hay que ir al fondo con las causas de la inseguridad con políticas públicas, que incluyan a la sociedad en su conjunto para equilibrar la balanza de la desigualdad. Cuanto más marginación y pobreza hay, más aumenta el delito, por eso no va a haber más seguridad si no hay un plan de shock de inclusión juvenil educativa, laboral, cultural y deportiva.”

Y por último manifestó que “Junto con eso, hay que cambiar de raíz la policía y la justicia, que amparan e incluso están involucradas con el delito económicamente organizado, que no podría funcionar sin esta connivencia. Entre otras medidas, elegir al comisario por voto popular y que el barrio controle la comisaría y pueda destituirlo si es corrupto.”

