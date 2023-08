“Nuestra propuesta llegó a la gente y creemos que nos va a ir muy bien” 

Compartir esta noticia:

El dirigente de Patria Grande y director de Economía Popular, Federico Ignaszewski, manifestó que se encuentran “muy conformes” con el desarrollo de la campaña y cree que “le va a ir muy bien” a la candidatura de Juan Grabois.

Al ser consultado por Plan B como viene la elección indicó que “estamos viendo que algunas mesas vienen con cierta demora en el inicio del escrutinio, pero algo que a veces puede pasar y creemos que se va a desarrollar con total normalidad”.

Destacó que “nosotros de nuestro espacio hicimos el esfuerzo para poder tener fiscales en toda la escuela como una forma también de poder cuidar la expresión de la población con el voto».

-¿Y lograron alcanzar ese objetivo?

-Llegamos a todas las escuelas de Santa Rosa, General Pico, Toay y 10 localidades más, así que la verdad que estamos contentos. Obviamente uno quiere llegar a las 80 localidades de la provincia, pero bueno, en 40 días de campaña desde que se lanzó hasta ahora, la verdad que estamos muy conformes con el desarrollo de un espacio político que se construyó en poco tiempo.

“Realmente estamos muy conformes con el desarrollo de la campaña y estamos seguros de que va a ser un espacio que se va a expresar en las urnas de una buena manera porque entendemos que la propuesta de tierra, techo y trabajo, de plantarse ante el Fondo Monetario y defender los intereses nacionales, es una propuesta que llegó a la gente y que la gente la esperaba, entonces desde ese punto de vista creemos que nos va a ir muy bien”, dijo Ignaszewski.

-Son parte del oficialismo, ¡buscan tensionar más hacia la izquierda o el campo popular?

-Nosotros creemos que hay un espacio que tiene que ver con el campo popular, con el nacionalismo popular latinoamericanista que no estaba siendo expresado y que las alternativas que se venían dando desde ese espacio político siempre eran de centro y no lo que piensan la mayoría de los militantes que son del nacionalismo popular, entonces llegamos a las elecciones y lo que veíamos era que el candidato que se presentaba no expresaba lo que el conjunto de los sectores que apoyan ese espacio son, y en ese sentido, creíamos nosotros que esa vacancia había que expresarla y fue lo que se construyó.

Finalmente afirmó que “Yo estoy muy contento de poder presentar esa propuesta que creemos que va a ser acompañada por la población porque es una necesidad concreta de expresar que no queremos que el Fondo Monetario nos condicione, que no queremos privilegiar la deuda externa ante la deuda interna y que no queremos una patria de rodillas, sino una patria de pie, luchando contra los intereses coloniales”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios