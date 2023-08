Torroba confirmó su apoyo a Bullrich: “soy orgánico, no hago lo que se me cantan las ganas”

Compartir esta noticia:

El legislador del radicalismo lamentó la derrota con el PRO a nivel provincial y dijo que la UCR se debe una autocrítica por los resultados del domingo. Criticó también al kirchnerismo por su apoyo a Massa y sostuvo que el crecimiento de Milei se debe “a proyectos que fracasaron”.

El actual diputado provincial por la UCR, Francisco Torroba, que fuera derrotado el domingo por Martín Ardohain, del PRO, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), confirmó que el radicalismo votará a Patricia Bullrich, la ganadora en la interna de Juntos por el Cambio.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En declaraciones radiales a periodistas de FM Radio Noticias, el legislador del radicalismo reconoció que la Unión Cívica Radical se debe una autocrítica por la derrota del domingo y ratificó que se retirará de la compulsa por cargos públicos, pero seguirá vinculado a la política.

“Nosotros integramos una coalición, soy orgánico y no hago lo que se me canta las ganas. Integramos una coalición. En las convenciones se vota y acato los resultados. Ahora, el radicalismo, se merece una autocrítica. Llevamos tres periodos presidenciales y no tenemos candidato a presidente, esto lo tendremos que discutir. No por la prensa, puertas adentro. Como también tendrá que discutir el kirchnerismo este giro a la derecha con Massa”, dijo.

“Massa, que iba a meter preso a los kirchneristas, es candidato a presidente del kirchnerismo. Son cosas que hay que discutir. Hoy tenemos una situación extremadamente difícil y la dirigencia tiene que analizar el resultado electoral, que tiene un componente ideológico, uno de insatisfacción y de una nueva brecha, que se abrió a partir de la pandemia, que es entre lo público y lo privado”, evaluó Torroba.

“Hay que sellar las brechas y la perpetua confrontación nos lleva al fracaso en Argentina, pero hay gente que todas las mañanas y todas las tardes, contribuye a la generación de la brecha y levantar muros. Hay medios de comunicación que le hablan a un sector de la sociedad y otros, a otro sector, sin medir las consecuencias. Y hay una minoría silenciosa que se expresó en este momento. Unos le hablaban a unos, otros a otros y nadie le habló al 30 y pico o 40 por ciento”, criticó Torroba.

El legislador del radicalismo agregó que la sociedad deberá hacer su autocrítica por los resultados de las PASO. “La dirigencia tendrá que hacer autocrítica, el empresariado y las empresas tendrán que hacer su autocrítica. Y si no las hacemos, vamos a seguir tropezando con la misma piedra en Argentina”.

Para Torroba, “no hay que agarrársela con el neoliberalismo. Hay que agarrárselas con los proyectos que fracasaron. Estas propuestas (la de Milei) aparecen porque hubo un fracaso”, cerró Torroba.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios