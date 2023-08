El Inter Miami de Messi venció por penales a Cincinnati y avanzó a la final de la US Open Cup

Compartir esta noticia:

Fue por 5 a 4 desde los tiros del punto penal, tras empatar en un partidazo por 3 a 3 en la prórroga.

El Inter Miami de Lionel Messi avanzó a la final de la US Open Cup al derrotar 5 a 4 en la tanda de penales al Cincinnati, después de empatar 3 a 3 en los 120 minutos en su visita al estadio TQL y llegó a su segunda final desde la llegada del astro argentino.

Con los goles de Luciano Acosta y Brandon Vazquez, Cincinnati se había puesto en ventaja, pero gracias a las asistencias de Messi, Leonardo Campana metió un doblete y llevó el juego a la prórroga. Josef Martinez dio vuelta el encuentro y cuando todo parecía que terminaría en una victoria del conjunto rosa, Yuya Kubo metió el 3 a 3.

Messi, Facundo Farías, David Ruiz, Martínez y Benjamín Cremaschi convirtieron sus respectivos penales pero la figura fue Drake Callender, quien atajó el remate de Nick Hagglund, el último disparo del local.

A los 18 minutos, Acosta comenzó una muy buena jugada cerca del área, descargó con el lateral argentino Álvaro Barreal, y este se la devolvió para que, tras una serie de rebotes, lograra convertir dentro del área chica.

A pesar de ese tanto, Cincinnati no generó más peligro para Inter Miami, aunque tuvo más la pelota y la distribuyó mejor. El equipo de Messi no supo llegar al arco y conectarse en los últimos metros para empatar, y hasta el capitán tuvo que bajar a generar juego en la mitad de la cancha.

En apenas ocho minutos del complemento, Vázquez salió rápido de contraataque ante un Inter que estaba en ofensiva, jugó con Santiago Arias y Aaron Boupendza, y definió cruzado muy fuerte abajo al segundo palo de Callender para el 2 a 0.

El ingreso de Farías le dio otro aire al Inter Miami, con más movilidad en la delantera y así pudo acercase más al arco de los locales. Desde una pelota parada, Messi metió un gran centro y el ecuatoriano Campana convirtió el 2 a 1 de cabeza.

Ya con un contexto caótico, con pelotazos para intentar romper la defensa, Messi le puso un freno, encaró unos metros y le metió un centro magistral a Campana para su segundo gol de cabeza y el empate sobre el final de los 90 minutos.

Cincinnati no salió bien a jugar el tiempo extra, agotado mentalmente, y quedó a merced del Inter Miami, que rompió la defensa con un gran pase de Cremaschi, recién ingresado, y Martínez estampó el 3 a 2 para darlo vuelta.

Para los últimos 15 minutos de prórroga, el equipo de Florida se dedicó a defender pero en una pelota David Ruiz la dejó muy corta para Kubo, quien se acomodó y definió contra el palo.

Ya en la definición por penales, todos fueron convirtiendo uno a uno, pero en el turno de Nick Hagglund, el defensor pateó muy anunciado abajo y Callender se lo tapó. Cremaschi ejecutó el último penal y le dio el pase a la final al equipo de Gerardo Martino.

Esta es la síntesis de Cincinnati vs. Inter Miami por las semifinales de la US Open Cup:

US Open Cup.

Semifinales.

Cincinnati 3(4)-3(5) Inter Miami.

Estadio: TQL.

Árbitro: Joe Dickerson.

Cincinnati: Alec Kann; Nick Hagglund, Matthew Maizga, Ian Murphy; Santiago Arias, Obinna Nwobodo, Júnior Moreno, Álvaro Barreal; Luciano Acosta; Aaron Boupendza y Brandon Vazquez. DT: Pat Noonan.

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Diego Gómez, Sergio Busquets, Jean Mota; Lionel Messi y Leonardo Campana. DT: Gerardo Martino.

Goles en el primer tiempo: 18m Luciano Acosta (C).

Goles en el segundo tiempo: 8m Brandon Vazquez (C); 23m y 52m Leonardo Campana (IM).

Goles en el primer tiempo extra: 2m Josef Martinez (IM).

Goles en el segundo tiempo extra: 9m Yuya Kubo (C).

Cambios en el segundo tiempo: 12m Robert Taylor por Miller (IM); David Ruiz por Mota (IM); Facundo Farias por Yedlin (IM); 17m Yuya Kubo por Boupendza (C); 33m Sergio Santos por Vazquez (C); Josef Martinez por Gómez (IM); Noah Allen por Avilés (IM); 43m Raymon Gaddis por Acosta (C); Alvas Powell por Murphy (C); Marco Angulo por Moreno (C).

Cambios en el primer tiempo extra: en el inicio Benjamín Cremaschi por Campana (IM).

Cambios en el segundo tiempo extra: en el inicio Bret Halsey por Barreal (C).

Penales convertidos por Cincinnati: Yuya Kubo, Santiago Arias, Sergio Santos y Matthew Maizga.

Penales no concretados por Cincinnati: Nick Hagglund (atajado).

Penales convertidos por Inter Miami: Lionel Messi, Facundo Farias, David Ruiz, Josef Martinez y Benjamín Cremaschi.

Escrito por Federico Guerendiain

