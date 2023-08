Horacio Rodríguez Larreta negó versiones de acercamiento con Massa

Compartir esta noticia:

«Eso es mentira. Conmigo no habló nadie», respondió el jefe de Gobierno porteño cuando Carlos Pagni le preguntó por los rumores.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, negó las versiones que sugieren que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, intentó un acercamiento para las elecciones generales de octubre. «Eso es mentira. Conmigo no habló nadie», expresó Larreta y sentenció: «Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Patricia Bullrich sea presidenta».

El periodista Carlos Pagni, en su programa Odisea Argentina que se emite por LN+, le preguntó al jefe de Gobierno porteño por los rumores que indicarían un acercamiento propuesto de Massa para Larreta, luego de que éste último perdiera en la interna de Juntos por el Cambio contra Bullrich.

«Eso es mentira. Conmigo no habló nadie. Estamos acostumbrados a que el gobierno tire este tipo de mentiras justamente. Lo desmiento categóricamente. Y además no lo haría. Estoy convencido y dije que voy a trabajar para que gane Juntos por el Cambio. Ya lo dije en el Council of the Americas. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Patricia Bullrich sea presidenta», respondió.

En ese sentido, en una de sus primeras apariciones tras la derrota en las PASO, criticó a Unión por la Patria y La Libertad Avanza: «No creo en las posiciones extremas, no creo en los fanatismos. No creo en la agresión como forma de hacer política. Creo en la democracia, y eso supone que hay gente que piensa diferente. Muchas de las medidas que propone tienen que ir al Congreso y ahí se aprueban con la mayoría, como corresponde».

Asimismo, Larreta admitió que Milei canaliza «la angustia» pero dijo que eso no lo hace cambiar de parecer: «El hecho de que la gente canalice la angustia de esa manera, no cambia mi visión de que es lo que la Argentina necesita».

«Mis convicciones siguen siendo las mismas, no por el resultado voy a cambiar lo que pienso. Estoy convencido de que la Argentina necesita una mayoría amplia que surja de un consenso y un diálogo para impulsar cambios profundos que generen resultaos en la gente”, expresó.

En esa línea, siguió: «Ahora tenemos que mostrarle a la gente cómo vamos a solucionar los problemas, y que somos los que podemos hacerlo. Creo en el valor de la experiencia y la trayectoria. Lo dije en la campaña y vale para Juntos por el Cambio. Trabajamos todos juntos en el nivel técnico. El otro día nos reunimos todos, y hay mucha gente con mucha experiencia».

Qué le diría Larreta a los votantes que lo acompañaron en las PASO

Sobre qué le diría al votante que lo acompañó en las PASO, dijo: «Que vote a Juntos por el Cambio, que dentro del espacio yo voy a expresar las ideas por las cuales él me votó. Yo voy a dar la discusión interna para representar esas ideas. El resultado no cambia mis convicciones».

Bullrich, sobre la reunión con Rodríguez Larreta: «Hablar hoy de cargos sería poner el carro delante de los caballos»

Por último, criticó el rumbo económico del Gobierno «Tenemos 8% de inflación proyectada que puede ser más, un nivel de pobreza estratosférico, no hay inversiones. Es un Gobierno que hace parche tras parche, devalúa, corre atrás a la inflación. Y las conclusiones son las que vemos hoy. Así como veo que la Argentina tiene una oportunidad enorme en el futuro, la situación de hoy es un drama y una pesadilla”. (Perfil).

