​Aclaran que las tasas municipales de servicios públicos no aumentarán el 35%

Desde la Dirección de Rentas aclararon que las tasas que reciben los vecinos en sus viviendas no tendrán este aumento, pero que sí lo harán las tasas relacionadas al sector comercial, entre otros.

La directora de Rentas de la municipalidad de Santa Rosa, Pamela Braun, aclaró que no aumentarán un 35% las tasas de servicios públicos municipales.

En declaraciones radiales, Braun explicó que el aumento corresponde a otro tipo de tasas, sobre todo, las relacionadas al sector comercial. “Hubo una mala interpretación. Se aumenta toda la tarifaria, pero no los servicios públicos. Los aumentos corresponden al resto de la tarifaria”.

“Esto incluye a tasas administrativas, los derechos de oficina, derechos de construcción, de habilitación comercial, la tasa de seguridad e higiene, menos lo que son los servicios municipales. Las boletas que les llegan a los vecinos, de riego, recolección de residuos y barridos, no”, agregó a periodistas de FM Radio Noticias.

​“Ese ajuste no está incluido en este aumento. Hay dos carriles diferentes: uno de tasas por servicios que aprueba la estructura de los costos en la Tarifaria. Por ejemplo, este año, en mayo, cuando hubo un incremento, se decidió aumentar el subsidio para impactar en la totalidad del costo. Por eso, en la boleta, se puede ver que aumenta la tasa, pero aumenta también la tasa del subsidio, para impactar en el bolsillo. Eso es lo que sucede en la tasa por servicios”, explicó Braun.

“Ahora, el proyecto en concreto se refiere a toda la otra tarifaria, que no es con esa estructura de costos”, aclaró. “No sé si hubo una mala redacción o de dónde salió esa información. Se había escrito que se aumentaba el 35%, con excepción de las tasas por servicios y ahí se había puesto el detalle de lo que se está cobrando, a partir de la liquidación de julio. O sea que ese aumento ya se recibió y pagó. Siempre estamos evaluando para no impactar en los vecinos. Por eso, aumentan los subsidios, pero cada dos meses todas las áreas nos pasan los costos y hacemos una evaluación, sobre qué se puede aumentar y qué no”, dijo Braun.

“Esta vez, la metodología, para no volver a tocar las tasas por servicios, se trató de actualizar la otra parte de la tarifaria, que no se tocó en todo el año, con un 35%, con la que no llegamos al índice de inflación, pero vamos achicando la brecha”, agregó Braun. “En el caso de las otras tasas, por ejemplo la de Seguridad e Higiene, quedan dos cuotas y van a ver el aumento del 35% en cada cuota”, afirmó la directora de Rentas.

Por otra parte, Braun desmintió que el Casino quede exceptuado en ese aumento del 35%, sino que es exactamente lo contrario. “En este caso, el aumento es un poco mayor al 35%”, precisó.

Consultada sobre cuánto han aumentado las tasas para frentistas, de enero a la fecha, Braun las estimó en un 46%. “Este 46% viene de octubre de 2022”.

En referencia a la recaudación municipal, Braun dijo que se mantiene estable. “Por ahí, algún mes baja un poco, pero al me siguiente se recupera. Desde hace mucho tiempo, la recaudación es estable, entre un 66 al 70% de cumplimiento. En el 2019, era de un 65% y ahora, en una cierre que hicimos el mes pasado, desde el 2019 y cerró en un 74%. Ése es el porcentaje que paga en forma posterior, con planes de pago o como sea”, cerró Braun.

