Comienza a implementarse el Expediente Electrónico en la Administración Pública

En el avance de la implementación del Plan de Innovación y Modernización del Estado provincial, a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica de La Pampa, se podrán gestionar 12 actuaciones y expedientes de la Administración Pública de manera digital. Es un sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del sector Público Provincial.









El anuncio se desarrolló esta mañana en el despacho del Ministerio de Conectividad y Modernización de la Provincia, con la presencia del titular del área, Antonio Curciarello y la subsecretaria de Modernización, Carmen Sierra.

El sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E.) es una plataforma informática que sirve para gestionar las actuaciones y expedientes de la Administración Pública Provincial.

Los objetivos que persigue la implementación son: facilitar la generación electrónica, registro y archivo de la documentación, reducir los plazos administrativos, facilitar el acceso a la información, despapelizar el procedimiento administrativo y eficientizar la gestión administrativa.

El Ministerio de Conectividad y Modernización de La Pampa, como órgano rector del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDELP), lleva adelante la Administración Central del mismo dictando la normativa necesaria para su implementación, control y ejecución.

Asimismo realiza las distintas modificaciones, altas o bajas que soliciten los organismos, tanto de usuarios como reparticiones, trámites y estructuras.

Los módulos principales son: Escritorio Único (EU): es la interfaz que permite navegar por todos los módulos que integra el sistema GDE. Es la cara visible de GDE desde aquí se puede visualizar un resumen de todas las tareas que el agente tiene pendientes en cada módulo; Comunicaciones Oficiales (CCOO): es el módulo que permite la generación, firma, registro y archivo de documentos comunicables; Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO): es el módulo que permite generar, firmar, registrar y archivar todos los documentos oficiales electrónicos necesarios para vincularlos a una actuación; y Expediente Electrónico (EE): es el módulo que se utiliza para la caratulación, vinculación de documentos, pases y consultas de expedientes electrónicos.

La plataforma GDELP, con cada uno de los módulos que la compone, garantiza la rapidez e inviolabilidad de los trámites del Gobierno provincial. De esta manera propicia el acercamiento del Estado al vecino, con mecanismos en pos de una gestión pública eficiente.

Curciarello remarcó el anuncio como “un nuevo hito”. “Es el avance de la implementación del Plan de Innovación y Modernización del Estado provincial. Un documento vector y rector en cuanto a los lineamientos que tenemos que seguir para ir innovando y modernizando la tarea administrativa. Y de este modo, ir haciendo un poco más simple el quehacer administrativo y la interacción final con la ciudadanía pampeana”, explicó.

“En este sentido anunciamos que se pone en marcha un nuevo módulo de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE), que nos permitirá la digitalización del expedientes, arrancamos con 12 expedientes para ir paulatinamente incorporando todos de modo tal que estos 12 van a tener su comienzo y su finalización en una etapa íntegramente digital, desde su caratulación hasta el acto administrativo en el cual concluye el expediente, tramitado mediante la plataforma GDE. Esto permitirá un mayor dinamismo, trazabilidad del expediente, seguridad y transparencia en cuanto a los documentos, por las ventajas que implica lo digital con relación a lo físico”, agregó.

Luego, se refirió a que el proceso de implementación de la plataforma se realiza desde hace más de tres años. “La implementación tiene diferentes módulos. Estamos hablando de un cambio de paradigma en la Administración Pública, incluso desde agentes que han ingresado a trabajar cuando había máquinas de escribir y ahora estamos en la etapa no solo de la informatización, sino de la digitalización. Hemos concluido con una primera etapa de capacitación y formación de los agentes. Creemos que en la medida que vayamos viendo la evolución de los expedientes, iremos incorporando paulatinamente más expedientes”, remarcó.

El ministro explicó que “hoy es difícil dar un parámetro de tiempo sobre cuándo vamos a tener todos los trámites incorporados”, y agregó que “estamos contentos de que dimos un nuevo paso, que es trascendental. Esto se verá concluido, no solo con la digitalización total, sino también con la implementación de la plataforma de trámites a distancia. Aquel ciudadano que viva en cualquier localidad de La Pampa, podrá interactuar a través de la plataforma”.

“La innovación en el ámbito administrativo no tiene un horizonte cercano, por la evolución, no solo por las demandas de la sociedad, sino también de la evolución de las alternativas y herramientas tecnológicas. Hace que permanentemente encuentres motivos para seguir innovando y avanzando. Se van a ir incorporando trámites y expedientes paulatinamente. Avanzamos en un camino en el cual no tiene retroceso”, finalizó.

Por su parte, Sierra explicó que “tenemos dos trámites transversales, o sea que los hacen todas las reparticiones, todo lo relativo a la contratación de personal en el marco de la Ley 643 y el trámite de reintegro de gastos a agentes, que suele suceder que los agentes hacen algún tipo de gastos con su propio patrimonio y hay que hacer una devolución, eso sucede en todas las reparticiones. Y después hemos trabajado con ciertas áreas e incorporamos trámites específicos a los Ministerios de Educación; Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad, en lo que es Defensa Civil”.

“Por ahora esos trámites, sin perjuicio de que ya estamos trabajando con otras áreas lo que nosotros denominamos las guías de trámites, son los pasos para que cuando el personal ingrese al sistema sepa cuáles son los pasos que tiene que seguir. Una vez que esté concretado los iremos sumando a estos 12 que ya funcionan”, destacó.

“Hoy es el día en donde se implementa este tercer módulo. En septiembre 2022 comenzamos con el módulo de Comunicaciones Oficiales y del Generador de Documentos Electrónicos, y esto significó que dentro de la Administración todo lo que fuera la generación de notas y memos tenía que ser en GDE. La idea fue hacer un proceso gradual que le permitiera a la gente ir conociendo el sistema en este estado de comunicaciones. Un año después ya incorporamos el módulo de expediente electrónico para ir avanzando en la tramitación completa”, concluyó.

