Artista reclama la obra realizada en un programa de Canal 3 para que fuera donada: “nadie me sabe decir dónde está”

Una artista santarroseña realizó dos obras de arte que fueron perdidas en Canal 3 y no llegaron al destino elegido.

Valeria Androsiuk participó de un programa de Canal 3 durante una semana para hacer en vivo una obra de arte, que luego sería donada a una institución que ella eligiera: como perdieron la que hizo en pantalla, elaboró otra, que también fue perdida. En ese momento, le propusieron pagarle una tercera obra, pero se negó y reclamó que aparecieran las anteriores.









Androsiuk participó del segmento “Arte en Vivo” del programa “Encuentro de Tarde” en el mes de abril, donde realizó un mosaiquismo que eligió le fuera donado al Hospital de Arata.

El programa se emite de lunes a viernes de 18 a 19 horas, tiempo en el que la artista hizo su obra. “Hice un perchero de mosaiquismo y elegí el hospital de Arata”, contó a Plan B Noticias.

Se suponía que la obra iba a ser trasladada de Canal 3 a la Secretaría de Asuntos Municipales y de ahí, a Arata. Pero no ocurrió.

“Pasaron unas semanas y comencé a preguntar por el pago y por la obra. Me dijeron que iba a cobrar en un mes y que la obra ya había sido llevada para su traslado a la Secretaría de Asuntos Municipales, pero no fue así: averigüé en Arata y no habían recibido nada”, contó.

Con esa información se llamó a Asuntos Municipales, donde le confirmaron que “acá nunca llegó nada”. Trasladó la inquietud a Canal 3 y le dijeron que lo tenía en la casa una de las conductoras que lo iba a llevar, pero se le complicó”.

Es en ese momento en el que le dicen que “la obra se perdió, por lo que realicé un segundo trabajo para no tener inconvenientes y propuse llevarlo personalmente al hospital, ya que no confiaba en que fuera a llegar”, indicó.

Pero le dijeron que era un acuerdo “canal, hospital, artista” y que se iban a encargar desde el programa de televisión “Encuentro a la tarde”. Corrían los últimos días del mes de junio de este año.

“Pasaron los días y el trabajo no llegaba. Nuevamente, comencé a rastrearlo y luego de llamar a todos lados (Intendencia de Arata, Hospital, Canal 3, Secretaría de Asuntos Municipales), me dicen que, desde el canal, lo llevaron a la Secretaría. Llamé a la Secretaría y me informan que ellos no registraron ‘ningún acuse de recibo ni de entrega para no tener que hacerse cargo de ningún trabajo, ya que ese procedimiento lo hacen como gauchada al canal’”, relató.

Y se repiten los “dimes y diretes”. La artista se comunicó con el director del Hospital, que le confirmó que no había recibido la obra. Llamó a Asuntos Municipales y le dijeron que lo había retirado el intendente de Arata, pero “unos días después el intendente negó el retiro de la obra”.

Como la artista insistió con que su obra llegara a la institución y por primera vez habló de hacerlo público, le propusieron que hiciera una tercera obra, que, ahora sí, se podía encargar ella misma de llevarla a Arata.

“Me negué, ya que, toda obra de arte es irreproducible e irremplazable y que no podían hacer de cuenta que no pasó nada”, dijo Valeria a Plan B.

En el tiempo que pasó desde la elaboración de la primera obra y la propuesta de la tercera, se contactó con una de las productoras del programa y con una gerenta administrativa y contable. Cuándo logró hablar con la Dirección, le dijeron que no estaban al tanto de la situación.

“Hoy, transcurridos dos meses de la entrega del segundo trabajo, nadie sabe nada y eso hace que me pregunte, ¿con cuántas donaciones harán lo mismo? ¿A cuántos artistas tratan de esta forma? ¿A cuántos artistas les dicen que sus trabajos llegaron a destino y no es así? ¿A cuántas personas, les ofrecen dinero para realizar otra obra y callarse la boca?”, se preguntó.

