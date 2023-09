La canciller de Milei sobre Malvinas: “los derechos de los isleños se respetarán”

Compartir esta noticia:

En sintonía con el gobierno británico, Diana Mondino le aseguró a The Telegraph que la decisión sobre la soberanía de las islas corresponde a las personas que viven en las mismas.









Quien será la canciller de Javier Milei en caso de ganar las elecciones, Diana Mondino, aseguró hoy que en un posible gobierno de La Libertad Avanza “los derechos de los isleños se respetarán”.

“Los derechos de los isleños se respetarán, deben respetarse, no pueden faltarse al respeto. El concepto de que se puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es muy feudal e ingenuo”, dijo Mondino en una entrevista que dio al diario inglés The Telegraph.

«El concepto de que se puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es muy feudal e ingenuo», sostuvo. Tras sus dichos, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, salió a cruzarla en redes sociales.

«Si la gente eventualmente quiere hacer ciertas cosas, se harán. Ahora mismo estamos en el peor de los mundos, porque ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allí abajo», manifestó Mondino. La referente de LLA sostuvo que, si la Argentina quiere estrechar los lazos con los isleños, debe antes «convertirse en un país normal».

“¿Cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido ni crecido en Argentina?”, sostuvo Mondino para defender su argumento en contra de la soberanía argentina sobre Malvinas, a la vez que se preguntó «por qué alguien querría ser parte de una sociedad» como la argentina y sentenció: «Necesitamos convertirnos en un país normal y somos un país vacío».

En 2013, los isleños realizaron un referéndum en el que el 99,8% expresó su preferencia sobre seguir bajo administración británica. En su momento, desde el gobierno argentino habían calificado al evento de «totalmente irrelevante». «¿Qué iban a decir? Es un referéndum organizado por británicos para británicos, con el fin de que digan que el territorio tiene que ser británico», había dicho la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, quien a la vez había puntualizado: «No es que no entendamos a los isleños en su afán de ratificar su identidad: ellos son británicos y la ley británica los reconoce como tales. La Argentina no intenta cambiar su identidad y su modo de vida, pero el territorio que habitan no lo es. Hay un derecho que no tienen, que es a decidir sobre el destino de nuestro territorio o a resolver la controversia de soberanía».

