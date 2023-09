Inauguran otra torre de viviendas: “el sistema cooperativo y la solidaridad, son un éxito absoluto”

Compartir esta noticia:

La Cooperativa de Viviendas inaugura la quinta torre del Complejo Arcos Sur, ubicado frente al estadio mateo Calderón del Club Santa Rosa. La entrega de llaves se hace este sábado 16 de septiembre a las 10 de la mañana.

La Cooperativa de Viviendas avanza con su trabajo de construcción solidaria y el sábado inaugura la quinta torre en el mismo complejo. La entidad también construyó 96 departamentos en el predio de la calle Misiones, entre Chaco, Formosa y Buenos Aires, de Santa Rosa.









En el complejo Arcos Sur ya suman 200 departamentos finalizados sobre un total de 312 proyectados.

“Es un logro muy importante para nosotros y para esta cooperativa, porque se resalta que el sistema cooperativo y la solidaridad son un éxito absoluto”, dijo el presidente de la entidad, Félix Villatoro, a Plan B Noticias.

“Esta cooperativa ya construyó 96 departamentos y 74 cocheras en el predio de la calle Misiones, Chaco, Formosa y Buenos Aires, y acá vamos a terminar construyendo 312 departamentos con 312 cocheras”, contó.

Villatoro destacó que “los socios entendieron cómo es el sistema cooperativo, la solidaridad de unos con otros, donde ya tenemos construidos 200 departamentos y estamos muy conformes con el trabajo de la arquitecta Ana Clara Massa, ya que estamos construyendo departamentos de muy buena calidad”.

“Yo, orgulloso, digo que son los mejores departamentos de la ciudad. Tienen doble pared, solo para resaltarte una cosa. Y la arquitecta les pone todas sus ideas a los efectos de que torre a torre se van mejorando. Hay departamentos de un dormitorio, de dos dormitorios, de tres dormitorios y de tres dormitorios con un baño en suite. Cada socio eligió en el momento de conformar la cooperativa y paga una cuota accesible desde el pozo. Cuando se termina una torre como esta, se hace un sorteo con un escribano, con todos los socios presentes, para determinar a quién le toca uno”, dijo.

Félix Villatoro aseveró que “todos los socios van a tener su departamento cuando terminemos todas las torres. No ingresan nuevos socios, son los que ya están. Si hay cambios es porque hay arreglos entre privados, donde uno puede vender su participación a otra persona, pero siempre es la misma cantidad de socios”.

Contó que “la cuota de un departamento es menor que el pago de un alquiler mensual. Uno de tres dormitorios paga menos de 100 mil pesos. No tenemos incobrables, cada vez que hay que discutir un aumento de cuota, se hace una asamblea donde se analizan los aumentos de costo, que, por ejemplo, puede promediar un 40 %. Y los socios deciden si aumentamos el 40 % para mantener el ritmo de obra, el 20 %, o aumentamos el 60 % para acelerar la obra. Hay opiniones de todo tipo”.

Sustentables y de última generación

La arquitecta Ana Clara Massa tiene a su cargo la ejecución del proyecto de construcción de las viviendas- “Yo llevo a cabo la dirección de obra, todo el interiorismo. A diferencia de las otras torres, esta cuenta en el segundo, tercer y cuarto piso, con sus paredes exteriores con paneles de Telgopor, un sistema que supera el doble muro porque el coeficiente de aislación es mejor. O sea, vamos a gastar menos en Aire Acondicionado en verano y menos calefacción en invierno”.

“La idea es que siempre vayamos incorporando nuevas tecnologías y sumando calidad, nunca restando. Cuando uno ingresa al complejo ve un gran espacio verde, donde los nenes de una torre se hacen amigos de los de otra torre, se genera un espacio de comunión. Lo mismo pasa entre las personas mayores”, añadió.

“En el interior hay un gran pulmón verde con una cúpula transparente donde la luz natural ingresa, lo que permite un ahorro en la luz y en las expensas. Incorporamos luz led, siempre tratamos de economizar y de estar en la vanguardia de la sustentabilidad”, destacó Ana Clara Massa.

“Los departamentos son muy luminosos, tienen piso flotante y siempre tratamos de innovar. En las primeras torres hubo carpinterías de madera y en esta incorporamos de alumno de color blanco, también dejamos muros de hormigón a la vista, que suman estética, dan modernismo y a su vez nos permiten ahorrar en mantenimiento. Se buscan detalles para tener un espacio lindo de habitar y que sea cada vez más sustentable cada día”, explicó.

Por último, la arquitecta dijo que “desde marzo se arrancó la excavación de la torre 7. Arrancar una nueva torre implica que el proyecto continúa”.

Barrio

La Cooperativa de Viviendas se constituyó con el fin de construir las torres de departamentos. Cuando finalizan las siete proyectadas, esperan continuar con la construcción de otras viviendas.

“Lo ideal sería que la cooperativa no se muera, que construya otras torres. Es más, mi idea es construir un barrio cooperativo con las tecnologías modernas, que no tengamos que llevar cloacas al lugar, no tengamos cables aéreos, que cuente con energía sustentable. Tenemos muy buenas ideas, pero queremos antes avanzar en estas torres y cuando las estemos por terminar, proyectar la posibilidad de construir un barrio”, finalizó Félix Villatoro.

