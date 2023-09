Dolarizate, el sitio de internet para saber cuánto vas a ganar si gana Milei

Compartir esta noticia:

Su propuesta se da con una cotización del peso basada en la circulación monetaria, lo que coloca el valor de un dólar en más de 7 mil pesos, donde 100 mil pesos serían 14,14 dólares, muy lejos de los que creen que si ganan 100 mil pesos, van a pasar a cobrar 100 mil dólares.

Cabe señalar que el precio de $7.000 a un dólar es señalado por la Fundación Fundar, organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva.

Según una nota publicada en La Nación, para llegar a este número es necesario hacer un ejercicio teórico y dividir la cantidad de pesos en la economía y los pasivos remunerados del Banco Central por las reservas internacionales del Banco Central da que el tipo de cambio al que habría que hacer la dolarización ascendería hoy a entre $2280 y $10.000 por dólar.

Para Fundar, el think tank presidido por el matemático y empresario Sebastián Ceria, a comienzos de marzo de 2023 las reservas netas del Banco Central eran cerca de US$2300 millones. Con eso, si se quisiera reemplazar únicamente la base monetaria ($5.242.210 millones), el tipo de cambio de conversión sería alrededor de $2280 por dólar. Sin embargo, los depósitos de la sociedad argentina tienen como contrapartida los pasivos remunerados del Banco Central. Entonces, si además de la base monetaria se quisiera convertir estos pasivos ($11.017.136 millones), el tipo de cambio de conversión ascendería a aproximadamente $7070 por dólar. “En ambos casos, implica un fuerte ajuste y una pérdida considerable del poder adquisitivo”, apuntan.

En tanto, según los cálculos de la consultora 1816, hoy la base monetaria asciende a $5,4 billones, que al CCL actual son US$13.500 millones. La Argentina cuenta con US$1800 millones de reservas netas, de modo que necesitaría otros US$11.700 millones para poder rescatar la base monetaria. “El número no es gigante. El inconveniente es que el pasivo del BCRA no es solo la base, sino también las Leliq/pases, que son $12,5 billones. Para recomprar base y Leliq se necesitan US$44.750 millones al CCL (como el Stand By 2018). Otra forma de verlo: usando solo las reservas netas, el FX de conversión para rescatar el pasivo del BCRA es $9944 (surge de dividir $17,9 billones/US$1800 millones)”, describen.

Un cálculo similar hace Idesa. Si la base monetaria asciende a $5 billones y las Leliq –títulos del BCRA que los bancos tienen en sus carteras, que se alimentan a su vez de los depósitos en pesos de los ahorristas en el sistema financiero- a $12 billones y las reservas netas de dólares en el Banco Central ascienden a US$1800 millones, esto implica que la dolarización debería hacerse a un tipo de cambio equivalente a casi $10.000 por dólar.

La versión de Milei es que la dolarización no solo se haría con las reservas del Central sino con el ingreso de dólares del exterior. Sin embargo, 1816 dice que esto “requeriría un nivel de confianza del mundo en el plan que es casi imposible para 2024″.

“Para dolarizar se requerirá un préstamo enorme, otro valor de CCL y/o reestructurar Leliq. Si asumimos que no habrá préstamo extraordinario, entonces no es posible una dolarización ordenada. Existe la chance concreta de que la Argentina dolarice, pero será con una licuación masiva previa y/o con un default de pesos. ¿Contraargumento? Tampoco existen otras salidas ordenadas y rápidas para el problema de los stocks en moneda local. La alternativa es ser gradual, con desenlace incierto”, plantea.

Por otro lado, Idesa dice que dolarizar no resuelve el crónico déficit fiscal. “Que no pueda apelar a la emisión monetaria para financiarse no impide que el Estado gaste por encima de sus ingresos y cubra las diferencias con créditos bancarios, retrasando pagos a proveedores o acumulando juicios. También está latente, como ocurrió varias veces en el pasado, la alternativa de que las provincias emitan cuasi monedas para cubrir sus desequilibrios. No hay que olvidar que la persistencia de la indisciplina fiscal –y no una falla de diseño– fue la principal causa que provocó la caída de la convertibilidad”, señalan.

“En otros términos, hay un problema de stock –originado por la acumulación de déficits fiscales en el pasado– y un problema de flujos –originado por la mala organización del Estado que lo lleva a gastar siempre por encima de sus ingresos–”, indican.

“El cambio de régimen monetario aborda el problema del stock. Pero, para abordar el problema de flujos –superar los crónicos déficits financieros y de gestión que padece el sector público–, se necesita un ordenamiento integral del Estado”, agregan.

En igual sentido, desde Fundar dicen que, más allá de establecer el tipo de cambio, para una dolarización exitosa son necesarias algunas condiciones adicionales. “Hace falta reducir el déficit fiscal y comercial a niveles financiables, acumular reservas internacionales, alinear precios relativos (tipo de cambio y tarifas) y hacer política de ingresos para frenar la inercia, ya que de mantenerse puede provocar una inflación residual en dólares que mine la competitividad”, enumeran.

De acuerdo con esto, dicen que las condiciones no son diferentes a las requeridas para un programa de estabilización con moneda propia. “La alternativa a dolarizar es implementar una agenda de políticas públicas que permita fortalecer la moneda nacional en todas sus funciones. La literatura y la experiencia regional muestran que es un proceso que lleva tiempo, pero es posible. Prácticamente todos los países de nuestra región, incluyendo casos muy diversos como los de Brasil, Bolivia, Chile, México, Colombia, Perú y Uruguay, han logrado frenar la inflación sin sacrificar la moneda nacional ni perder innecesariamente grados de libertad”, afirman.

