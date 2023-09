Mariotto y Moreno casi se van a las piñas: “no me digas que estuve con este gobierno, es el peor insulto”

Compartir esta noticia:

Los ex compañeros de gabinete durante la presidencia de Cristina debieron ser separados por el conductor del programa.









(LPO) Gabriel Mariotto y Guillermo Moreno casi se agarran a las trompadas en un programa de televisión luego de que el ex secretario de Comercio acusara al ex Afsca de formar parte dle gobierno de Alberto Fernández.

«No me digas que estuve con este Gobierno porque nunca estuve», avirtió Mariotto en el canal Extra. «Seguís acompañando a un Gobierno que fracasó», lo chicaneó Moreno.

«¿A quién acompaño? No te acompañé a vos y la locura que iniciaste», le replicó Mariotto. «Pero los vas a votar», dijo Moreno. «¿Y qué querés que haga, que vote a Milei como vas a hacer vos?», atacó Mariotto.

«Yo no voy a votar a Milei y no me grités», dijo Moreno. «Te grito porque decís que estoy con este Gobierno y es el peor insulto que me podés dar», respondió Mariotto. «Vos también sos culpable de este fracaso», dijo Moreno.

El conductor del programa, Tomás Mendéz, tuvo que intermediar para que sus invitados no se agarraran a trompadas.

