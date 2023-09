Ziliotto consiguió dictamen para la nueva ley de coparticipación

Compartir esta noticia:

La Legislatura Pampeana sacó despacho favorable por mayoría a la creación de un fondo de asignación específica para los municipios más grandes de La Pampa.

Las y los del FreJUPa y el diputado del Movimiento Productivo Pampeano emitieron dictamen por mayoría para la aprobación del proyecto de reforma de la ley de coparticipación impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto. Los diputados de los bloques radical, propuesta federal y comunidad organizada, fijarán su posición durante la sesión en que se de tratamiento a esta iniciativa.









En reunión plenaria de las comisiones de legislación General, Cultura, Educación y Asuntos Municipales, presidida por el diputado Julio Gonzáles; de Hacienda y Presupuesto, presidida por el diputado Roberto Robledo; y de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por la diputada Alicia Mayoral; se dieron a conocer al resto de los legisladores las modificaciones acordadas con el Poder Ejecutivo.

González enumeró: “La información que los municipios deberán brindar para la confección del índice coparticipable, que según el proyecto original debía estar intervenido por el organismo de control correspondiente, Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, según corresponda, y luego sería con una parte el texto, solo deberá ser remitida al organismo de control correspondiente, Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, según corresponda, a los efectos de tomar conocimiento. Y se agrega la obligatoriedad de anexar al mencionado informe el resumen bancario del mismo periodo”.

“Se establece que el Poder Ejecutivo Provincial deberá considerar, a los efectos de aplicar el criterio establecido en los incisos C y D del punto 1 del artículo 4 de la presente ley, que los importes, en lugar de aprobados, van a ser informes declarados. En vez de aprobados, declarados”, añadió.

“Y al artículo 10 del proyecto original, que sustituye el artículo 17 de la ley 1065, se le hace un agregado. Entonces, el segundo párrafo queda como estaba y el agregado ‘facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la fecha de presentación y el organismo ante el cual las municipalidades y comisiones de fomento deberán presentar el informe Rendición de Ingresos de los Recursos Ley de Coparticipación correspondiente al periodo 1 de julio 2022 al 30 de junio 2023’”, destacó.

Después de la exposición del legislador justicialista, diputados y diputadas se manifestaron respecto al texto definitivo que tendrá la ley.

Entonces, desde la oposición, la diputada Laura Trapaglia junto a su par Marcos Cuelle, reclamaron que no habrá un nomenclador que especifique cuáles son los recursos tributaros y cuáles no; a lo que González les aclaró que el texto determina cuáles son los tributarios, por lo que se infiera cuáles no lo son.

La diputada Andrea Valderrama manifestó que el fondo establecido para ser repartido de acuerdo a la cantidad de población, debería ser gradualmente aumentado, de acuerdo a un seguimiento, para el que propuso la creación de un observatorio legislativo.

Trapaglia también pidió que los diputados tengan acceso al simulador de cómo quedará el reparto de recursos que originará la nueva ley y que “algunos intendentes lo tienen”; y la diputada Sandra Fonseca dijo que “otra vez estamos ante las dificultades a la que nos enfrenta la falta de información” por eso insistió con un viejo proyecto suyo de la creación de un observatorio legislativo de análisis presupuestario.

Mientras, la diputada Mayoral recordó que la creación de un observatorio para seguir la ley de coparticipación es algo que el gobernador Ziliotto adelantó que será implementado; el diputado González, atendiendo el reclamo de sus pares de la oposición y del mismo Espartaco Marín, dijo que se incorporaría a las modificaciones del proyecto original, un nuevo artículo que establece la obligatoriedad que una vez sancionada la ley, sea reglamentada en un plazo no mayor a los 180 días, lo que satisfizo a la totalidad del auditorio.

