Jubilados autoconvocados se reunieron con directores del ISS

Los Jubilados Autoconvocados, que reclaman cobrar al mismo tiempo que los estatales y piden mayor cobertura en salud, se reunieron con autoridades del Instituto de Seguridad Social

El resumen del encuentro con los Centros de Jubilados y Pensionados Civiles de Santa Rosa y Jubilados y Pensionados Docentes de General Pico y de Santa Rosa, el presidente del Instituto de Seguridad Social, Rubén Mendoza, el Gerente de Sempre, José Giacobbe y la Vocal del Directorio del ISS Mirta Gemignani, es el siguiente:

Temario

1 – Formulario Terapéutico

2 – Coseguros de Prácticas médicas

3 – Prótesis

4 – Ayuda económica destinada a Talleres gratuitos.

5 – Pago de aumentos a Jubilados.

6 – Plus Patagónico.

7 – Gastos de homenaje.

De acuerdo a los temas planteados, les informaron:

1 – Desde el 1 de setiembre rige el nuevo Formulario Terapéutico incorporando medicamentos y mayor cobertura en distintos casos.

2 – Se encuentra en análisis mantener o bajar coseguros de Prácticas Médicas: Laboratorio, Radiografías y Prácticas de Complejidad ej. Tomografías.

3 -Prótesis. Informaron que se ha llegado a acuerdos entre los profesionales médicos. Sempre y los auditores externos de Sempre para brindar mejor cobertura y calidad a los afiliados que requieran prótesis.

4 – Se firmará un Convenio entre los Centros y DAFAS por ayuda económica destinada al dictado gratuito de 2 Talleres por Centro. para el próximo año.

5 – Pago de aumentos a los Jubilados y Pensionados. Se habló de los avances tecnológicos de los sectores de liquidaciones, que no se descarta pagarlos antes de la fecha de los haberes mensuales. pero por el momento no es posible su implementación.

6 – Se presentó el tema de los gremios que han conseguido a través de los años desde la creación de la Región Patagónica, cobrar el Plus Patagónico en nuestra provincia por medio de Paritarias. También del reconocimiento de la Nación de los derechos de empleados y jubilados nacionales por ser residentes en esta Región. Que tienen derecho a no ser discriminados empleados y jubilados provinciales. Por ello los Centros de jubilados convocarían a los empleados en actividad para que incluyan el tema en Paritarias. De parte de la Caja respondieron que no habría problemas si se les deposita la suma necesaria para hacer frente al pago,

7 – Se solicitó al ISS. como todos los años. ayuda económica para gastos de homenaje con respecto a fechas conmemorativas de cada Centro.

Al respecto, le informamos que somos incondicionales en brindar ayuda, acotar ideas y seguir juntos y a la par.

