Estafas en la provincia: el fiscal Agüero pidió más controles en caminos vecinales

Durante los últimos días se registraron nuevos hechos de estafas con la modalidad de “cuento del tío” y con el uso de inhibidores en la zona bancaria de General Pico.

En este marco, el portal Infopico dialogó con el fiscal general, Armando Agüero, que volvió a reiterar la necesidad de controles exhaustivos en las entradas a la provincia para evitar este tipo situaciones delictivas.

Cabe recordar que durante la semana pasada ocurrieron dos hechos que tienen a la justicia y a la policía investigando. Uno fue el el robo, mediante un engaño, de 80 mil dólares a una vecina de General Pico de 80 años, donde se hicieron pasar por conocidos de su familia que requerían el dinero para cambiar esos dólares por otros más “nuevos”: lógicamente desaparecieron con esa plata y cuando el hijo llegó a la casa e hizo la denuncia, ya habían pasado cuatro horas del hecho. El fiscal confirmó que hay un auto identificado, pero que no hay personas detenidas aún.

El otro hecho tiene que ver con el uso de inhibidores en la zona céntrica, con más precisión, en las calles aledañas a los bancos, donde delincuentes utilizan los aparatos para interferir las comunicaciones de sus víctimas, facilitando la comisión de delitos sin ser detectados. En ese caso, tienen identificadas a las personas porque hay cámaras de seguridad en toda la zona.

Agüero, en diálogo con InfoPico Radio 99.9 aseguró que “la mayoría de las estafas que están ocurriendo es a través de llamadas a teléfonos fijos porque saben el nombre y la dirección de la víctima. Hay que estar atentos y no caer en la desesperación; otra cosa es no tener sumas de dinero importantes en los domicilios: entiendo que la gente no confía en la caja de ahorro, pero si lo podría hacer en las cajas de seguridad de los bancos“, resaltó el fiscal pero aclaró que “por supuesto que esto es para prevenir, no es echarle la culpa a la víctima, que justamente es eso, una víctima” “Los medios de comunicación ayudan a advertir a las personas y las cámaras de seguridad son un gran soporte una vez cometido los hechos”.

El fiscal general sostuvo que “las personas que cometen estos delitos no sabemos quienes son, ni de donde vienen, ni a donde van porque no hubo controles en los ingresos y salidas de la provincia” “Con la investigación vamos a identificar ese vehículo, sabremos la patente, buscaremos al titular que seguramente es de una provincia que vendió el auto a un delincuente del conurbano que no lo tiene a su nombre, si es que tiene una patente legítima y no una trucha, como suele suceder. Y entonces no sabemos quien tenía ese auto, porque el que compró ese vehículo contrata a delincuentes para hacer viajes al interior del país a realizar este tipo de hechos; hace uno o dos viajes y cambia de chofer delincuente, haciendo un círculo donde el dinero desaparece”, relató.

Ante la consulta sobre el ingreso a la provincia de los delincuentes, Armando dijo que “los ingresos para la ciudad se dan por las rutas 35, la 188 y la 70. Hay muchos caminos vecinales, pero estos delincuentes no conocen la provincia y muchos menos los caminos vecinales. Vienen con un gps donde los traen directamente a los lugares donde quieren delinquir a través de las rutas principales”. (Fuente: Infopico).

