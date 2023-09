Juegos Nacionales Evita: La Pampa se quedó con la Copa de Juego Limpio

Compartir esta noticia:

El acto de cierre contó con el show musical con DJ´s y bandas en vivo, de la 75° edición de los juegos más federales del país, en la plazoleta Almirante Brown de Mar del Plata y La Pampa recibió la Copa «Juego Limpio». Mañana finalizan las competencias.

Una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita se mete en la recta final. Varias de las 76 disciplinas que se desarrollan desde el pasado lunes, llegaron a su final en la jornada de hoy. Otras se definirán mañana por la mañana para cerrar las clasificaciones finales y luego comenzar con el regreso de más de 25 mil deportistas a sus respectivas provincias. Y La Pampa no será la excepción. La delegación pudo disfrutar hoy, en un día muy frio, el acto de cierra, con un show a pura música y color en el escenario principal.

La frutilla del postre en el acto de cierre fue la entrega de la Copa «Juego Limpio», que la organización le entregó a La Pampa y fue recibida por el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudevar.

La Pampa tiene un balance positivo con el desarrollo de los juegos, debido a los buenos desempeños y resultados de los deportistas, y de las distintas presentaciones en el área cultural.

Resultados

El conjunto de hockey femenino sub 16, le ganó hoy a Corrientes por 5-1 y mañana será finalista frente a CABA.

Mientras que los chicos sub 16 derrotaron por penales a Formosa por 2-1, tras iguala 1-1.

En acuatlón, el pampeano Lucas Emilio Gaiser fue el mejor en la prueba de los 1000 metros de natación y 1000 de pedestrismo, con un tiempo de 4m42s.

En basquet femenino sub 15, La Pampa perdió ayer con Santa Cruz por 45-24 y hoy cayeron ante Misiones por 44-38.

Las sub 17 perdieron con San Juan por 31-28 y hoy vencieron a Formosa por 35-28. Los varones sub 15 no pudieron ante La Rioja y perdieron por 44-30 y hoy vencieron a San Juan por 62-52 y cerraron la jornada con un triunfo ante Neuquen. Mientras que los sub 17 le ganaron a Jujuy 65-52, luego cayeron con Formosa 52-40.

En la jornada de ayer, las chicas de Cesto cayeron ante Santa Fe por 56-52 y luego se recuperaron frente a Salta por 70-28. Hoy se impusieron ante Misiones, lo que les permitirá jugar mañana por el tercer puesto.

El equipo de fútbol mixto venía de vencer a CABA por 4-1 y hoy volvió a ganar ante Salta.

El rugby masculino cayó hoy frente a San Juan por 15-14 y este sábado cerrará su participación ante San Luis por el décimo quinto lugar. En tiro con arco femenino sub 14, Lourdes Alves logró la medalla de plata

En beach vóley femenino, La Pampa le ganó a Catamarca por 2-1 y mañana define ante Salta por el noveno lugar. Mientras que los varones cayeron ante Salta por 2-0 y mañana cierran con Neuquen por el undécimo puesto.

Deporte adaptado

En la jornada de atletismo de ayer, la pampeana Jovana Jaime ganó la medalla de bronce en la carrera de 80 metros en la discapacidad motores, con un tiempo de 19s49c. En la carrera de 80 metros Intelectuales, Santino Montelongo también se subió al tercer lugar del podio, con un registro de 10s10c.

Mientras que en 80 metros parálisis cerebral, Felipe Bertone fue el más rápido de los Juegos y alcanzó el oro con 21s60c.

En lanzamiento de clava parálisis cerebral, Verónica Funes Suárez logró el oro con una marca de 205 cm. Marcelo Rodríguez se quedó con el cuarto lugar en lanzamiento de bala 4 kg parálisis cerebral, con una marca de 509 cm.

En salta en largo parálisis cerebral, José Stemphelet obtuvo la medalla de oro con un registro de 331 cm. Además, en salto en largo motores, Iván Gómez Pérez también se llevó la dorada con una marca de 293 cm.

En basquet 3×3 sobre sillas de ruedas, La Pampa se quedó con una victoria y una derrota en su última jornada y finalizó en el puesto 12 de la clasificación final.

La mascota Malvin

Tomando a la participación como uno de los valores fundamentales que se busca promover a través de la organización de los juegos, se realizó un concurso en el que participaron niños, niñas, jóvenes y personas mayores de todo el país.

Santiago Flores de 11 años, de CABA, fue el ganador del concurso que creó a un zorro malvinero, de ahí su nombre “Malvin”. Contó que “Se me ocurrió elegir esta mascota porque era un animal autóctono que vivía en las Islas Malvinas y se extinguió por culpa de los ingleses cuando las invadieron. Para mí las Malvinas son argentinas por derecho y hubo muchos argentinos que lucharon por ellas. Defendieron la patria con coraje y valor. Las Malvinas son ARGENTINAS y son nuestras tierras. Ahora y por siempre”.

