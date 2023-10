Horacio Beascochea presenta “Lo que queda” en la Feria Provincial del Libro

Compartir esta noticia:

La novela se conecta con su anterior libro, “El Porvenir es una ilusión”, y es también historia de pérdidas. La cita es el domingo 8 de octubre a las 16 horas en la sala Nervi del Centro Cultural Provincial MeDaSur de Santa Rosa, en el marco de la Feria Provincial del Libro.

La presentación de “Lo que queda”, una novela que bien puede ser la continuidad del libro anterior, pero que a su vez, se puede leer por separado. Los libros se conectan por los personajes y “Lo que queda” es “una historia de pérdidas. Personales y colectivas”.









Se trata de la tercera novela de Horacio Beascochea, un conocido de los y las lectoras de Plan B, ya que integra esta redacción de la Cooperativa de Medios y Contenidos de La Pampa desde hace una década.

“Es mi tercera novela, una suerte de continuación de El porvenir es una ilusión, diez años después. Si leíste el libro anterior, reconocerás a los personajes. Y si no, no importa. Las historias pueden leerse de manera independiente”, explica el autor.

“Una familia transita el dolor de lo irreparable y busca volver a empezar, mientras afuera, un mundo desmembrado, fragmentario y egoísta parece devorarlo todo. Y de algún modo, esa pérdida está emparentadas con otras, colectivas y sociales”, añade.

“Si me preguntás, creo que no es una novela pesimista, hay un atisbo ingenuo de esperanza cuando no queda nada. Y aferrarse a ello -a veces- puede ser lo que marca la diferencia, con apuestas a trinos por las mañanas y una “trabajosa cartografía de los recuerdos”.

“Más allá de la esperanza, hay escenarios que uno repasa con el tamiz del tiempo como la llanura, malones fantasmales, la militancia política”, dijo.

“Como siempre, el agradecimiento inmenso a Cristina Witt por la confianza y apostar a la edición de esta nueva novela, de pérdidas colectivas y personales.

“¿Se le puede dar forma al horror y la muerte? Porque, al fin y al cabo, se trata de una pelea desigual entre el bien y el mal, de continuar, a pesar de. Eso nos diferencia de las fieras. Estoy segura. O trato de creérmelo. ¿Podré moldear una esperanza de baja intensidad, un piso firme en donde apoyarme y apoyarnos?”, se pregunta una de las protagonistas.

Horacio Beascochea nació en La Pampa en 1970 pero reside en Neuquén desde hace más de 25 años.

Su primera novela es “La Tierra Plana”, un texto de consulta en la carrera de Letras de la UNLPam. Con ese texto obtuvo un premio nacional en Narrativa en el año 2005 y fue publicada por la editorial Irojo Editores en el 2007, con dos reediciones en el 2010 y 2017. Ambientada a fines del siglo XIX, narra la resistencia y el choque cultural entre “huincas” y “pampas”, en la llanura pampeana, ficcionalizando los últimos años del capitanejo Pincén.

Le siguió “El porvenir es una ilusión”, una de las ganadoras del concurso Simulatio de Novela, organizado por la editorial Colisión Libros. La obra fue seleccionada por el Plan Nacional de Lectura en el año 2013 por la provincia de La Pampa y fue material de estudio en escuelas secundarias. Detalla la vida de un militante de los setenta que se refugia en el interior del país, cuya memoria es recuperada en los noventa por un amigo.

“Lo que queda”, la novela que presenta este 8 de octubre en Santa Rosa. Una obra de pérdidas colectivas y personales. Retoma personajes y parte de la historia de El Porvenir es una ilusión, pero a fines del 2001 y albores del 2002, en un país a punto de desintegrarse. Editada por Colisión Libros en el año 2022.

El libro de cuentos “Series y Grietas”, entrecruza postales cotidianas con elementos fantásticos. Fue editado en el año 2015, por Colisión Libros y presentado en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires.

En el año 2018, publicó “Alivio contra la ferocidad”, edición electrónica y gratuita de relatos urgentes, en una época sin contemplaciones y con pérdida de derechos.

Participó de las antologías: El aroma de las violetas y otros cuentos, en la “Cuarta Convergencia Nacional de Cuentos JUNINPAIS 2005”, Junín, Editorial de Las Tres Lagunas, 2005; la vieja Usina – Letras contra la discriminación: Cuentos y poemas de autores pampeanos, Santa Rosa, La Pampa, Editorial Voces, septiembre de 2009; “Ríos que cuentan historias”, Antología del Círculo de Escritores del Comahue, Río Negro, Fondo Editorial Rionegrino, 2010; Tercer Certamen Literario La Vieja Usina: Letras contra la discriminación, Santa Rosa, Ediciones CPE, 2011; Segundo Premio Concurso literario “Vivir en Democracia con Justicia Social 2012”, organizado por el gobierno de la provincia de La Pampa, por el cuento “Domingo de Pascua”, julio de 201; Selección de Relatos Breves “Prendí la radio y se encendió el aire”, de Radio Universidad CALF, Neuquén capital, en el año 2013; “Hijo e’ Pluma” (Antología babosa de Padres Poetas), Edición: Ananga Ranga, Año 2014, Chaco – Corrientes; “Fuerte al Medio”, Relatos, Historias y Crónicas Futboleras, libro de autores y autoras varias, Neuquén, 2019.

