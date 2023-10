Se inauguró la Expo Dinámica en la Facultad de Agronomía

Compartir esta noticia:

Autoridades provinciales y de la Universidad Nacional de La Pampa dejaron inaugurada este miércoles 4 de octubre la Expo Dinámica 2023.

La ministra de Producción, Fernanda González, dejó inaugurada la Expo Dinámica 2023, en la Facultad de Agronomía y agradeció al grupo de docentes y no docentes que impulsaron la iniciativa. “También al gobierno provincial que apuesta en este tipo de eventos a la educación, la incorporación de tecnología y, especialmente, a la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa”.

“Este es un proyecto que veníamos charlando hace algunos años y este año se dieron todas las condiciones. Esto es parte de la Exposición Agrícola Ganadera que se desarrollará el fin de semana en el centro”, dijo la ministra. “Agradecer a todos por el acompañamiento. Esta fue una iniciativa para traer a la Facultad la tecnología, los últimos desarrollos disponibles”, agregó la funcionaria provincial.

“Nosotros muchas veces no los tenemos y la idea de esto es que los estudiantes puedan tomar contacto con la tecnología. Y hoy estamos en este punto, de toda la gente que dijo ‘quiero estar’. Reconocemos el valor que y todo este despliegue. Esto es para todo el sector”, destacó Fernanda González.

También agradeció a las y los docentes de la Facultad. “Tuvimos hace dos meses una reunión con esta hermosa idea. Hay caras visibles, pero detrás están todos los docentes de la Universidad y todos los alumnos que están participando y colaborando ahora”.

“Este es un gran éxito. No es fácil organizar exposiciones. Nosotros organizamos cada dos años la Expo Pyme y no es fácil. Hoy Lía está emocionada y no es fácil, porque además, son docentes, se tienen que ocupar de sus aulas y alumnos y dedicarle tiempo a esto”, dijo González.

“También quiero agradecer a la Facultad por invitarnos, por ser parte de esto. Para el Gobierno Provincial es un honor estar acompañándolos ahora y siempre, como venimos trabajando con la Facultad de Agronomía, en todos los eventos que se han desarrollado en estos años. Siempre hemos colaborado con las unidades académicas que están vinculadas con el sector agropecuario, como la Facultad de Agronomía o Veterinaria y también con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde hay algo que nos une, como el manejo del bosque nativo y los pastizales naturales”, dijo la ministra.

