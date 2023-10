“El noviazgo de Milei y Fátima es mentira”

Compartir esta noticia:

Un especialista en la comunicación no verbal puso en duda la relación entre la imitadora de Cristina Fernández y el candidato a presidente de la Libertad Avanza. La revelación indica que se trata de una pareja “arreglada” para darle una imagen distinta al economista y candidato.

Tras analizar los gestos de Javier Milei y Fátima Flores, el especialista en comunicación no verbal, Hugo Lescano, dijo que por lo que vio en el programa de Mirtha Legrand, entre los dos famosos, “no hay empatía afectiva. Es mentira”, afirmó en el programa de Carmen Barbieri.

“Te voy a tirar una bomba. Milei y Fátima, y lo digo no porque me parece, sino con la base científica del lenguaje corporal, no son pareja”, expresó

“¿Qué es lo que pasa con ellos? El comportamiento corporal de Fátima y de Milei, es un comportamiento de actuación y no tienen empatía afectiva”, añadió.

“Para que no queden dudas, se los voy a decir con todas las letras. El noviazgo de Milei y Fátima es una mentira. No hay nada de ello. Me hago cargo yo, dijo”

“Vean la mano de Fátima y no solamente ahí, porque esto es una foto, pero si ustedes ven el video, van a ver que Fátima no lo toca a Milei y hace un gesto totalmente inconsciente de separación”, destacó.

“La de ella es una mano de stop. Como: ‘Está bien que tenemos que disimular, pero tampoco te pases’. Y eso es inconsciente. Lo hace sin querer”, indicó el experto en lenguaje no verbal.

