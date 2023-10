“Willy” Bernaudo: Patricia quiere terminar su mandato sin más retenciones en la Argentina”

Compartir esta noticia:

El referente del sector agroindustrial de la candidata presidencial Patricia Bullrich afirmó que la eliminación de retenciones al trigo, soja y maíz serán graduales, a la par de la baja en el gasto público.

Guillermo “Willy” Bernaudo, integrante del equipo agroindustrial de Patricia Bullrich, y exsecretario de Agricultura de la Nación, dialogó con Plan B, en el marco de una visita realizada a Santa Rosa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Soy ingeniero agrónomo, referente de Patricia Bullrich en el tema agropecuario, presidente de la Fundación Pensar de Entre Ríos y acompaña a Patricia desde hace 15 años. Después del conflicto de la 125, me acerqué a la política a aportar algo, me impresionó mucho que ese conflicto que estaba en la calle, se resolviera en el Congreso y me pareció muy importante”, dijo.

“Me acerqué y la verdad es que la única que me dio pelota fue Patricia. El día que la conocí, tomando un café, me puse a trabajar en la Comisión de Agricultura del Congreso y desde entonces hago política con ella, fundé el partido en Entre Ríos y nos acercamos al PRO”, agregó.

Consultado por la campaña presidencial, Bernaudo dijo que “tuvimos unas PASO donde en tres puntos, estaban los tres candidatos. Es una diferencia que, si bien se puede decir que alguien ganó, es todo muy estrecho y muy amontonado, es una diferencia casi insignificante”.

“Vemos que últimas tres semanas hay un repunte muy grande Patricia en la opinión popular, por su desempeño en IDEA, para el sector empresario y su participación en el debate, que tuvo mucha audiencia. Y uno ve la recepción en provincias importantes para nosotros, como Santa Fe y Córdoba, donde ha estado mucho en estos días”, resaltó Bernaudo.

En referencia a los ejes de la campaña de Bulrrich, Bernaudo resaltó la idea del orden. “El orden englobando los distintos temas: el orden en educación, con 190 días de clases, volver a evaluar la calidad de educación, evaluar y mejorar la capacitación docente, acompañando a las provincias, que son responsables en estos temas”.

“También el orden en la economía, que es terminar con estos cepos, los tipos diferenciales de tipos de cambio y la inflación. Ella ha puesto un equipo destacadísimo que encabeza Carlos Melconian, con los economistas de la Fundación Mediterránea y todos los equipos que ya la venían acompañando con Patricia, de años”, dijo.

“El orden de los temas de seguridad. Todos sabemos lo que es Patricia y su convicción, respetando la ley y con mano firme para cumplir con el movimiento público, respecto a las calles, los cortes. Hay que saber que en Argentina se va a poder protestar, en ciertas normas y respetando a los otros”, agregó Bernaudo.

“Patricia nos quiere llevar a la normalidad, ante la hecatombe del momento económico actual. Ante Milei, con un salto al vacío y propuestas contraditorias, Patricia representa esta cosa tan argentina de clase media trabajadora, con vocación de crecer y de educarse”, agregó Bernaudo.

Consultado por las retenciones al sector agropecuario, señaló que deben ser ordenadas. “No vamos a decir una cosa por otra. En las economías regionales y con productos como la leche, la carne, saldrán las retenciones, pero el gran volumen de plata que es maíz, trigo y soja, tendrán una reducción gradual, a medida que se va reduciendo el gasto público”.

“El plan de Melconian incluye bajar entre cuatro y cinco puntos del PBI en gasto público, desde el primer momento, para ir a un déficit cero. Y a medida que se baja más el gasto público, reducir impuestos distorsivos, entre ellos, las retenciones. Patricia quiere terminar su mandato sin más retenciones en la Argentina”, finalizó Bernaudo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios