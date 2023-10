“Con la prórroga de la ley 2222 que suspende los juicios, seguimos sin avanzar” 

Compartir esta noticia:

Carlos Martínez, integrante de la comunidad Epumer de Colonia Emilio Mitre, manifestó que Ley N° 2.222, que suspende los remates judiciales y desalojos rurales en cinco departamentos, lo único que hace “es frenar las causas, pero no soluciona nada”.

La ley en cuestión es la Nº 2222, del año 2005, que en su artículo º1 establece la suspensión los juicios por desalojo en inmuebles rurales, ubicados en los Departamentos de Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida, ocupados por cualquier título, por familias o habitantes, indígenas u originarios, o sus descendientes, cualquiera sea el estadio procesal en el que se encuentren a la fecha de sanción de la presente Ley. Cabe destacar que se prorrogó nuevamente la ley por tres años.

Martínez destacó que esta prórroga “lo único que hace es sostener las causas, frenarlas, pero de hecho no solucionamos nada, porque no está contemplada la ley como corresponde”.

Remarcó que “frena prácticamente los desalojos y las tentativas de despojos de los puesteros, y no se llega a una solución concreta”.

“Yo como delegado territorial y delegado de una ONG ambiental estoy pidiendo una solución que sea posible desde el Gobierno Provincial, basta de prorrogas, esto solamente nos hace perder el tiempo, más a los pueblos que realmente no tenemos territorio”.

Resaltó que no han tenido una entrevista con alguna autoridad para plantearle esta situación de la Ley 2.222. “Lo único que hace esta prorroga es aplacar los juicios, pero cada tres años tenemos novedades de ambas partes y lo único que avanzamos es en problemas y que la gente ancestral vaya muriendo”.

Además, reclamó que tiene una sanción el municipio de Santa Isabel y al ser consultado por qué, expresó “porque me dedicó a solucionar los problemas a los puesteros como delegado territorial y el intendente me hizo una suspensión por cinco días por no cumplir los horarios, pero de hecho, yo voy al municipio y no tengo oficina y tengo que atender en la calle”.

Finalmente señaló que la sanción sería de cinco días, “pero no tiene ni siquiera una fecha vigente. Esto parece una persecución”.

