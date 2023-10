Abren inscripciones para participar de la Feria del Regalo 2023

Compartir esta noticia:

La Municipalidad de Santa Rosa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, informa que se encuentra abierta la inscripción online para manualistas, artesanas y artesanos interesados en participar de la Feria del Regalo 2023, que se desarrollará del 18 al 24 de diciembre.

La inscripción podrá realizarse del 17 al 23 de octubre a través del formulario digital disponible en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOaOEj8dV5XlI6YtWnhlaAMIWcITQQd7nignH_Jg4_J9dSlg/viewform.

Luego, será obligatoria la fiscalización de las producciones de manera presencial y en conjunto con los Consejos de Artesanos/as y Manualistas de Santa Rosa. Esta se realizará entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre en horarios y lugar a confirmar.

Posteriormente, y en caso de ser admitido/a, se informarán las fechas, montos y modalidades de pago del canon para confirmar inscripción.

Las personas inscriptas que no se presenten a fiscalizar su producción o no realicen el pago del canon en las fechas informadas no serán admitidas para participar en la feria.

Por consultas, comunicarse con la Dirección de Economía Popular al tel. 02954-451500 (int. 1273), enviar un mensaje al WhatsApp 2954-822298 o escribir al correo electrónico economiapopular@santarosa.gob.ar

VISIBILIZAR LA PRODUCCIÓN ARTESANAL LOCAL

Con esta nueva edición de la Feria del Regalo el Municipio busca fomentar la actividad turística y cultural en Santa Rosa, al tiempo que brinda un espacio de comercialización para poner en valor la producción artesanal local.

“Año a año, en vísperas de la Navidad, miles de vecinos, vecinas y visitantes de otras localidades y provincias recorren la feria, por lo que es una excelente oportunidad para visibilizar el trabajo artesanal y ser parte de esta celebración popular”, remarcaron fuentes oficiales.

