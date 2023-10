Detuvieron a dos jóvenes acusados de abusar de una menor

Compartir esta noticia:

Este martes dos jóvenes fueron detenidos sospechados de retener, golpear y abusar de una menor de 16 años. El hecho sucedió en el barrio Río Atuel. La menor fue trasladada al hospital con tres cortes en la cabeza.

En la madrugada, en una casa ubicada en la esquina de las calles Corona Martínez y Márquez, se encontraban tres jóvenes y una adolescente en el lugar.

Según señaló la policía, en un momento los hombres comienzan a golpear y abusar de la menor.

Al llegar los efectivos, los hombres no dejaban salir a la joven e indican que ‘todo estaba bien y que no pasó nada’. Pero la policía no les creyó y terminaron rompiendo un vidrio para ingresar y rescatar a la joven.

Detuvieron a dos persona y uno de los muchachos se dio a la fuga.

Además, se desarrolló un operativo ya que encontraron cocaína, armas y municiones.

Este miércoles serán formalizados.

