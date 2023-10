​Dólar ilegal: la AFIP realizó operativos en la City

Compartir esta noticia:

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas, realizó este martes una serie de operativos en de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales con divisas.

En las pesquisas intervinieron un total de 53 agentes entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En simultáneo, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo “rastrillo”, para brindar apoyo a las tareas que se ejecutaban en los domicilios relevados.

Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado.

A partir de toda la información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo.

Cabe recordar que por medio de estas tareas, el organismo ya detectó a 857 contribuyentes con CUITs inactivas, no localizados o incluidos en la base eAPOC (contribuyentes no confiables) que operaron semanas atrás por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar MEP por U$D 650.000, así como también se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizados por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales.

