Pampeana, víctima de la dictadura, acusa al tío de Victoria Villarruel de ser su torturador

La pampeana Elena Alfaro es investigadora científica y vive en París, Francia, desde que se exilió tras haber sufrido torturas y vejaciones en el campo de concentración El Vesubio durante la última dictadura militar. En una entrevista con el diario Clarín llamó a reflexionar sobre el negacionismo y advirtió lo que puede pasar en una sociedad sin memoria. “Ahora ustedes saben, antes no se sabía”, dijo.









Fue detenida-desaparecida durante la última dictadura militar argentina, sobrevivió a las torturas en el campo de concentración El Vesubio y se exilió en Francia. Nunca quiso volver al país, ni siquiera en democracia, pero le preocupa lo que pueda pasar el domingo, cuando se elija próximo presidente.

Pasó meses cautiva, embarazada y con capucha, y es testigo de la masacre de Monte Grande, donde junto a otros 15 desaparecidos murió su compañero Luis Alberto Fabbri, padre del hijo que esperaba. Esta es la historia de la investigadora científica Elena Alfaro, que habló con el diario Clarín en una entrevista realizada en París, y advirtió sobre qué sucedería ante un eventual triunfo de Javier Milei.

Es que la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, es la sobrina del capitán Ernesto Villarruel, uno de sus captores que formó parte de El Vesubio como militar y del CRIC, la oficina de inteligencia que dependía del regimiento de La Tablada, a donde ella fue cautiva al menos tres veces. Alfaro declaró en los tres juicios que hubo por el terrorismo de Estado y lo identificó junto a varios de los otros torturadores, pero a Villarruel no lo juzgaron porque se comprobó que tenía Alzheimer.

“Estoy cien por cien a favor de una ley contra el negacionismo y la apología de la dictadura. En los liceos franceses, tras haber recibido la Legión de Honor, me invitan para que, a través de mi historia, pueda transmitir los valores republicanos que es lo que nos permite vivir juntos, sin masacrarnos por pensar diferente. La Argentina está presa entre dos populismos y y soy republicana”, dijo Alfaro a Clarín.

Alfaro, oriunda de la localidad pampeana de Rolón, fue víctima de distintas torturas, vejaciones y violaciones. Su hijo nació poco después de que el general Guillermo Suárez Mason la liberara. Hoy, 40 años después, el país en el que nació tiene un candidato a presidente cuya compañera de fórmula reivindica el terrorismo de Estado.

“¿Cómo se llegó a este genocidio? Fue porque hubo valores morales internacionales a nivel mundial, que tuvieron un cambio durante la dictadura. Eso cambió toda la sociedad, por supuesto, con la propaganda. ¿Y eso qué significa? Significó que matar, torturar, robar, fue banal. Que ese clic que se hizo en la sociedad, produjo esta falta de valores. En la Argentina en esa época, nadie sabía nada. Cuando aparecieron los juicios y empezamos a hablar y a contar los horrores que habían pasado, la gente empezó a decir: ”ah, pero yo no sabía“. Y hoy siento que hay un paralelo de pérdida de valores. Hoy los valores pareciera que pasaran solamente por la economía. Esos valores morales de la sociedad están totalmente rotos”, le dijo Alfaro a Clarín. Y agregó: “Hay un paralelo porque aparece un personaje salvador (Milei), lo mismo que pasaba cuando los militares venían a salvar la patria. Así terminó. Hoy estamos en el mismo cuadro, sin valores morales, pensando que la economía es todo y está por arriba de esos valores morales. ¿Qué son esos valores morales? Son los que nos permiten vivir en comunidad, son los que nos permiten vivir juntos. Lo que quiero alertar a la gente cuando va a votar es ojo que este personaje está fabricado, no puede dirigir la Argentina, no puede dirigir una sociedad creando esta cuestión de odios, de violencia”.

Para Alfaro “si la gente cuando va a votar, no recupera o no reacciona frente a un individuo que nos está diciendo que la economía es lo más importante, nos introduce en una sociedad totalmente devastada, sin valores, que lo único que vale es la economía, el bolsillo y nada más”. Por eso, la investigadora insistió: “Creo que hay que tener cuidado porque esto nos va a llevar a una catástrofe, que puede terminar en guerra civil. Puede terminar en violencia o ya es violencia. Cuando se lo escucha a este personaje, es violento”.

Sobre Victoria Villarruel: “Es responsable del negacionismo”

Para la víctima de El Vesubio, la candidata a vicepresidente de Javier Milei “no es culpable ni responsable de lo que hizo su tío”. Sin embargo consideró en la entrevista: “Es responsable de ese negacionismo que tiene ahora, porque lo que está haciendo es que esta sociedad vuelva a repetir ahora, con ellos en el poder, si llegara a ganar la elección, esa locura de falta de valores. Entonces, sí la hago responsable de reivindicar el terrorismo de Estado”.

En este sentido, le habló a los electores. “Les advierto lo que puede pasar en una sociedad que no tiene valores, que no hay nada que los rija, que lo único los va a regir es la economía de este candidato a presidente, que se dice muy docto en economía, pero poco docto en lo que significa vivir en paz y en sociedad, sin que haya odios. Basta de separar la gente, basta de meter a los argentinos unos contra otros, basta de eso. ¿Es que no fue suficiente lo que vivimos? Entonces, a los que lo votan les digo: ¡atención! Ahora, ustedes saben, antes no se sabía. En la época de la dictadura decían: ”no sabíamos“. Ahora sí se sabe. Así que cada voto es responsable de esa libertad. Porque yo también estoy por la libertad. Pero la libertad si no viene pegada a la responsabilidad, no es libertad”.

