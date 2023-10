Guillermo Coppo: “Se juega mucho en esta elección”

Compartir esta noticia:



Guillermo Coppo, concejal de la UCR y candidato al Parlasur por Juntos por el Cambio, compartió sus impresiones sobre el desarrollo de la votación y la importancia de estas elecciones para el futuro del país.

“La verdad es que cumpliendo 40 años, volver a votar es toda una alegría. Además, estoy fiscalizando en la Escuela de Luján y se ve un buen marco de gente votando de manera constante. Me parece que va a ser una buena jornada con un aumento, me parece, de la cantidad de votantes en comparación con las PASO de agosto”, nos cuenta Coppo.

Al preguntarle sobre la razón de la mayor afluencia de votantes en comparación con las PASO, Coppo reflexiona: “Creo que hay 11 millones de argentinos que en agosto no fueron a votar y si lo comparamos con el 2019, hubo entre 5 y 6 puntos de diferencia en la comparación de las PASO con las generales. Es muy probable que se repita en esta elección”.

Sobre si el interés en estas elecciones tiene que ver con el “aparato” político o con una decisión consciente de la gente de que esta elección es más importante que la anterior, Coppo es claro: “Yo creo que tiene que ver con que la gente muchas veces en las PASO te dice que no se decide nada, porque sabe que en definitiva, en esta elección se juega mucho en la situación del país y que hay una definición para los próximos 20 años de Argentina”.

“Cuando digo que se juega mucho, me refiero a que estamos eligiendo presidente, no estamos eligiendo cualquier cosa. Estamos eligiendo entre modelos totalmente distintos. Hay tres modelos totalmente distintos que se ponen arriba de la mesa y es el ciudadano el que va a elegir. Es claro que no va a haber un triunfador hoy, sí va a haber dos que van a pasar para el balotaje y esperemos, por supuesto, ser uno de ellos”, concluye Coppo con esperanza.

Fuente y foto: Infopico.com

