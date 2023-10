Milei pidió el voto de JxC: “Tenemos que trabajar juntos para terminar con el kirchnerismo”

Compartir esta noticia:

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo un 30% de los votos con el 95% de las mesas escrutadas en estas elecciones generales y, como segundo aspirante más votado, habló en su búnker ubicado en el Hotel Libertador y pidió el voto de Juntos por el Cambio (JxC): «Vamos a disputarle el poder a lo más nefasto de la democracia».

En sus declaraciones, el libertario brindó sus primeras palabras de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre: «Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a disputar una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. De no tener partido a estar disputando al primera fuerza nacional con el kirchnerismo en sólo dos años es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos».

«Dos tercios de los argentinos votaron un cambio, una alternativa a este gobierno. Vengo a dar por terminado el proceso de agresiones y ataques, estoy dispuesto a barajar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o nos hundimos», agregó Milei desde el búnker de La Libertad Avanza.

