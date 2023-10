Pueden votar quienes no lo hicieron en las PASO

Compartir esta noticia:

Los ciudadanos que no votaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto «no tienen ningún impedimento» para emitir su sufragio este domingo.

La secretaria electoral de La Pampa, Brenda Wernicke, contó que hay 300.160 personas en el padrón definitivo. Además, señaló que si uno no votó en agosto, puede y tiene que ir a sufragar en octubre.

Destacó que el que no sufrago en las PASO puede ir a votar en la elección general, “cada elección es independiente, la obligatoriedad del sufragio rige para las PASO o las generales o independiente mas allá de que no haya votado en una”, dijo Wernicke.

El titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi, informó que «Los que no participaron de las PASO obviamente pueden votar en la general. No hay ningún impedimento. También si no votó en los comicios de 2021 y quiere votar ahora, puede hacerlo».

Según estimó Schiavi, el domingo en las elecciones generales «vamos a tener entre 4 o 5 puntos más de participación que en agosto».

En las PASO del 13 de agosto, el 69% de los electores habilitados para votar concurrió ese día a las urnas, lo que representó un aumento de 1,3% de la participación en comparación con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2021, pero una caída de 7,4 puntos porcentuales con relación a la última instancia eliminatoria de postulantes a la presidencia de 2019, informó la Justicia.

En tanto, las personas que no asistan el próximo domingo a votar en las elecciones generales quedarán inscriptas en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar y deberán pagar una multa si no justifican su inasistencia ante la secretaría electoral de cada jurisdicción.

